Мужчину приговорили к 20 годам тюрьмы за наркоторговлю
Вируский уездный суд признал мужчину виновным в обращении с полумиллионом доз наркотиков и приговорил его к продолжительному тюремному сроку.
Вируский уездный суд признал мужчину виновным в обращении с полумиллионом доз наркотиков и приговорил его к продолжительному тюремному сроку.
Суд признал 35-летнего Александра Пухова виновным в обращении с крупным количеством наркотического вещества с целью получения крупной имущественной выгоды и приговорил его к 20 годам тюрьмы. Начало срока отсчитывается от его задержания 27 мая прошлого года.
В качестве дополнительного наказания суд решил, что после отбытия наказания Пухова следует выслать из Эстонии и на 10 лет запретить ему возвращение в страну. Он должен уплатить в пользу государства 11 508,82 евро судебных издержек.
В рамках того же дела обвинялся еще один мужчина, но суд оправдал его, когда прокурор снял обвинения в его адрес.
По данным Вируской окружной прокуратуры, в ходе обыска у Пухова обнаружили наркотическое вещество, которого хватило бы, чтобы вызвать наркотическое опьянение более чем у полумиллиона человек.
Согласно обвинению, Пухов неоднократно приобретал для дальнейшей реализации и с целью получения крупной имущественной выгоды различные наркотические вещества и хранил их в принадлежащем ему гаражном боксе в Нарве, пока их не обнаружили и не конфисковали в ходе прошедшего в конце мая прошлого года обыска.
Всего в ходе обыска нашли около 120 000 таблеток MDMA (экстази), около 2 кг кристаллического MDMA и около 70 кг жидкого амфетамина. Мужчину задержали в конце мая прошлого года, в день, когда он планировал передать около 5000 таблеток экстази лицу, личность которого не установили в ходе предварительного следствия. Он не успел сам передать таблетки и это по его просьбе сделал второй фигурант дела.