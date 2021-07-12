Мужчину приговорили к 20 годам тюрьмы за наркоторговлю

Суд признал 35-летнего Александра Пухова виновным в обращении с крупным количеством наркотического вещества с целью получения крупной имущественной выгоды и приговорил его к 20 годам тюрьмы. Начало срока отсчитывается от его задержания 27 мая прошлого года.

В качестве дополнительного наказания суд решил, что после отбытия наказания Пухова следует выслать из Эстонии и на 10 лет запретить ему возвращение в страну. Он должен уплатить в пользу государства 11 508,82 евро судебных издержек.

В рамках того же дела обвинялся еще один мужчина, но суд оправдал его, когда прокурор снял обвинения в его адрес.

По данным Вируской окружной прокуратуры, в ходе обыска у Пухова обнаружили наркотическое вещество, которого хватило бы, чтобы вызвать наркотическое опьянение более чем у полумиллиона человек.

Согласно обвинению, Пухов неоднократно приобретал для дальнейшей реализации и с целью получения крупной имущественной выгоды различные наркотические вещества и хранил их в принадлежащем ему гаражном боксе в Нарве, пока их не обнаружили и не конфисковали в ходе прошедшего в конце мая прошлого года обыска.