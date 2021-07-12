В отелях и ресторанах Эстонии не хватает обслуживающего персонала
Из-за коронакризиса многие сотрудники отелей и ресторанов были вынуждены сменить место работы, но теперь в сфере обслуживания снова нужны специалисты, пишет Rus.ERR.
Из-за коронакризиса многие сотрудники отелей и ресторанов были вынуждены сменить место работы, но теперь в сфере обслуживания снова нужны специалисты, пишет Rus.ERR.
Сейчас в секторе наблюдается острая нехватка рабочей силы. Проблема является серьезной, потому что предприниматели должны найти новых сотрудников в короткие сроки, заявил председатель правления Союза отелей и ресторанов Эстонии Айн Кяпп.
"Если раньше один отель искал новых сотрудников, то теперь все сразу", - пояснил Кяпп.
По его словам, еще одна проблема заключается в том, что сектор обслуживания имеет репутацию небезопасного сектора.