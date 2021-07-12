В отелях и ресторанах Эстонии не хватает обслуживающего персонала

Сейчас в секторе наблюдается острая нехватка рабочей силы. Проблема является серьезной, потому что предприниматели должны найти новых сотрудников в короткие сроки, заявил председатель правления Союза отелей и ресторанов Эстонии Айн Кяпп.

"Если раньше один отель искал новых сотрудников, то теперь все сразу", - пояснил Кяпп.