Русский язык стал официальным языком Международной организации по виноделию

Как сообщает Минсельхоз, такое решение было принято в понедельник на заседании генеральной ассамблеи организации в ходе открытого голосования.

"Принятое решение свидетельствует о возрастающей роли России среди ключевых винодельческих регионов. Оно будет способствовать продвижению российского вина за рубежом, закреплению статуса нашей страны в качестве одного из основных участников мирового рынка и дальнейшему развитию международного сотрудничества в области виноградарства и виноделия. Это позволит также упростить работу наших специалистов на площадке организации и использовать международный опыт в сфере регулирования отрасли в российской практике", - отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, процитированный в сообщении.

Как поясняет Минсельхоз, до настоящего времени работа в организации велась на пяти языках - английском, испанском, итальянском, немецком и французском.

"Решение полностью соответствует принципам многоязычия в международных организациях. Русский является одним из шести официальных языков ООН и имеет статус рабочего в большинстве межгосударственных структур, в том числе занимающихся вопросами производства продовольствия и ведения сельского хозяйства", - говорится в сообщении.