Ср, 14.07.2021
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Сбитый с толку пациент: почему больница требует от привитых сдачи анализа на COVID-19?

Ида-Вируская центральная больница. ФОТО: Eero Vabamaegi

Наличие двух прививок от коронавируса не освобождает пациентов от экспресс-теста при прохождении определенных процедур в Ида-Вируской центральной больнице.

«Когда брал номерок на август на гастроскопию (ФГДС), то есть на глотание зонда, выяснилось, что без экспресс-теста на коронавирус на процедуру меня не пустят. И это с завершенным курсом вакцинации», - пожаловался Rus.Postimees пациент Ида-Вируской центральной больницы Андрей.

Первая прививка от коронавируса у читателя уже есть, а второй укол ему сделают в середине июля. «Но это абсолютно неважно: несмотря на то, что к тому моменту я буду полностью вакцинирован, мне все равно нужно будет сдать анализы на COVID-19. Не понимаю, в чем тогда смысл этих прививок, если требования к тебе предъявляются те же, что и к непривитому? Вообще я изначально не хотел вакцинироваться, по сути нас заставил работодатель», - признался Андрей.

Специалист по связям с общественностью Ида-Вируской центральной больницы Михаил Таммеару подтвердил, что пациент, который в августе отправляется на гастроскопию, должен будет сдать экспресс-тест на COVID-19, несмотря на то, что к этому времени будет полностью вакцинирован.

«Поскольку в Ида-Вирумаа один из наиболее низких показателей вакцинированного населения в стране, соответственно, Ида-Вируская центральная больница находится в зоне повышенного эпидемиологического риска. В каждой больнице могут быть разработаны свои инструкции, которые могут быть строже, чем те, что разработаны Департаментом здоровья», - объяснил Таммеару.

Согласно решению Ида-Вируской центральной больницы, гастроскопия (аэрозоль-генерирующая процедура) – одна из процедур, для прохождения которой и полностью вакцинированному пациенту необходимо сдать экспресс-тест на COVID-19 и подтвердить негативный результат этого теста. 

«Бесплатное тестирование организуется местом проведения обследования. На тест направляют, как правило, не позднее, чем за 72 часа до обследования. Пациенту следует придерживаться этих инструкций, чтобы не подвергать риску заражения ни других пациентов, ни медицинских работников», - добавил Таммеару, подчеркнув, что вакцина – это эффективное средство защиты от COVID-19, однако она не дает стопроцентной гарантии от повторного заражения этим же вирусом, а только помогает избежать тяжелого протекания болезни и серьезных осложнений.

Пресс-секретарь Департамента здоровья Кирси Пруудель отметила, что в больницах повышенный риск заражения, поэтому медучреждения могут самостоятельно вводить более строгие меры безопасности.

Департамент здоровья предъявляет к поставщикам медицинских услуг минимальные требования в условиях пандемии коронавируса. Основные принципы тестирования на коронавирус SARS-CoV-2 таковы:

  • Взрослые и дети старше десяти лет с инфекцией дыхательных путей направляются на тестирование на коронавирус SARS-CoV-2. Во время сезона гриппа пациентов с симптомами следует также тестировать на грипп.
  • Тестирование пациентов без симптомов происходит в соответствии с уровнем риска.
  • Тестирование перед аэрозоль-генерирующей процедурой и госпитализацией не требуется: 1) переболевшим/инфицированным пациентам без симптомов в течение шести месяцев после постановки диагноза 2) полностью вакцинированным пациентам без симптомов
  • Программа развития больничной сети должна позволять тестирование работника на рабочем месте при возникновении симптомов.

На слова о бессмысленности вакцинации Кирси Пруудель ответила следующее: «Одна из важнейших целей вакцин против COVID-19 – предотвратить тяжелые (требующие госпитализации) и заканчивающиеся смертью случаи заболевания. Все использующиеся вакцины достигают этой цели крайне эффективно, защита от тяжелого течения заболевания близка к стопроцентной в случае всех вакцин. Вакцинация может предотвратить большую часть легких и умеренных форм заболевания COVID-19: эффективность вакцины Pfizer составляет 95 процентов, а Moderna – 94 процента. Эффективность вакцины AstraZeneca в предотвращении симптоматических заболеваний составляет в среднем 60 процентов, хотя с помощью различных схем дозировки ее можно увеличить до 80 процентов».

Общие положения в инструкции, составленной для больниц:

  • У поставщика медицинских услуг должны быть инструкции по инфекционному контролю (требования к гигиене рук, использование средств индивидуальной защиты, уборка и дезинфекция медучреждения и обращение с отходами; обращение с пациентами COVID-19).
  • Работники должны быть обучены в соответствии с имеющимися инструкциями и требованиями.
  • Должен быть гарантирован минимум месячный запас средств инфекционного контроля.
  • Должна быть гарантирована, по меньшей мере, первичная способность работать с коронапозитивными больными, в том числе это касается организации анализов на COVID-19.
  • В больницах должно быть обеспечено обращение с пациентами в соответствии со стандартными требованиями. Для пациентов с возможным или подтвержденным диагнозом COVID-19 также действует требование изоляции.
  • При планировании амбулаторного приема врача-специалиста в случае высокого риска следует по возможности отдать предпочтение дистанционному приему.
  • Семейным врачам следует предоставить отдельное время приема пациентов с инфекциями дыхательных путей. Первичный контакт с такими пациентами происходит по средствам связи.
  • Персонал не должен работать при наличии симптомов инфекции дыхательных путей или COVID-19 (исключением является дистанционный прием).
  • У поставщика медицинских услуг должен быть план действий для обеспечения и, при необходимости, увеличения возможностей для оказания неотложной медицинской помощи и лечения COVID-19, а также для сокращения объема плановых работ в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
  • У поставщика медицинских услуг должен быть план действий в случае заболевших работников или контакта с инфицированными.
  • Опираясь на анализ риска, при необходимости поставщик услуг может ввести более строгие меры инфекционного контроля.

Источник: Департамент здоровья.

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