Сбитый с толку пациент: почему больница требует от привитых сдачи анализа на COVID-19?

«Когда брал номерок на август на гастроскопию (ФГДС), то есть на глотание зонда, выяснилось, что без экспресс-теста на коронавирус на процедуру меня не пустят. И это с завершенным курсом вакцинации», - пожаловался Rus.Postimees пациент Ида-Вируской центральной больницы Андрей.

Первая прививка от коронавируса у читателя уже есть, а второй укол ему сделают в середине июля. «Но это абсолютно неважно: несмотря на то, что к тому моменту я буду полностью вакцинирован, мне все равно нужно будет сдать анализы на COVID-19. Не понимаю, в чем тогда смысл этих прививок, если требования к тебе предъявляются те же, что и к непривитому? Вообще я изначально не хотел вакцинироваться, по сути нас заставил работодатель», - признался Андрей.

Специалист по связям с общественностью Ида-Вируской центральной больницы Михаил Таммеару подтвердил, что пациент, который в августе отправляется на гастроскопию, должен будет сдать экспресс-тест на COVID-19, несмотря на то, что к этому времени будет полностью вакцинирован.

«Поскольку в Ида-Вирумаа один из наиболее низких показателей вакцинированного населения в стране, соответственно, Ида-Вируская центральная больница находится в зоне повышенного эпидемиологического риска. В каждой больнице могут быть разработаны свои инструкции, которые могут быть строже, чем те, что разработаны Департаментом здоровья», - объяснил Таммеару.

Согласно решению Ида-Вируской центральной больницы, гастроскопия (аэрозоль-генерирующая процедура) – одна из процедур, для прохождения которой и полностью вакцинированному пациенту необходимо сдать экспресс-тест на COVID-19 и подтвердить негативный результат этого теста.

«Бесплатное тестирование организуется местом проведения обследования. На тест направляют, как правило, не позднее, чем за 72 часа до обследования. Пациенту следует придерживаться этих инструкций, чтобы не подвергать риску заражения ни других пациентов, ни медицинских работников», - добавил Таммеару, подчеркнув, что вакцина – это эффективное средство защиты от COVID-19, однако она не дает стопроцентной гарантии от повторного заражения этим же вирусом, а только помогает избежать тяжелого протекания болезни и серьезных осложнений.

Пресс-секретарь Департамента здоровья Кирси Пруудель отметила, что в больницах повышенный риск заражения, поэтому медучреждения могут самостоятельно вводить более строгие меры безопасности.

Департамент здоровья предъявляет к поставщикам медицинских услуг минимальные требования в условиях пандемии коронавируса. Основные принципы тестирования на коронавирус SARS-CoV-2 таковы: