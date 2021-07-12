Арикас: «Повреждения в корпусе "Эстонии" нужно тщательно изучить»

По словам Арикаса, в понедельник в районе останков парома приступили к основательному исследованию с помощью 3D-сканера, цель работ — получить подробное представление о состоянии останков парома и окружающего останки морского дна. «Мы обнаружили, что вне останков судна находятся различные объекты, которые обязательно следует подробно исследовать. На различных участках останков заметны деформации разного размера. Чтобы получить представление о точных размерах деформаций и потенциальных причинах их возникновения, эти участки обязательно нужно дополнительно изучить под разными углами с помощью 3D-сканера и проверить с помощью подводного робота», — сказал Арикас.

«Сейчас можно сказать, что это безусловно деформации, которые заметны на разных участках парома. Также можно разглядеть различные куски и детали, разбросанные по самому парому и вокруг него», — сказал Арикас.

По его словам, в понедельник планируется совершить с 3D-сканером круг вокруг парома, чтобы составить обзор корпуса парома и окружающего его морского дна. «Завтра мы приступим к детальному исследованию каждого объекта по отдельности, ближе рассмотрим повреждения. Те участки, которые сейчас представляют интерес, безусловно нужно будет дополнительно исследовать с помощью подводного робота», — отметил Арикас.