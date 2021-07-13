Инспекция: не прийти на работу из-за жары можно при одном условии
- Трудовую инспекцию завалили жалобами на духоту
- В жару положены перерывы за счет работодателя
- Сиесту можно практиковать и в Эстонии, не меняя закон
- Укороченная рабочая неделя усугубит дефицит рабочих рук
- Неявка на работу возможна в случае игнорирования просьб
Возможно ли в период жары и отпусков ввести сокращенный рабочий день или узаконить сиесту – удлиненный послеобеденный перерыв, который существует в ряде стран с жарким климатом? Положены ли при духоте дополнительные перерывы и прочие защитные меры?