Инспекция: не прийти на работу из-за жары можно при одном условии

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире заместитель генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу.

Выдержки из беседы:

– Обязан ли работодатель сокращать рабочий день из-за жары?

– По закону, работодатель обязан следить за соблюдением нормальной температуры рабочей среды, принимая дополнительные меры во избежание повышения температуры и нанесения вреда здоровью работника.

– Где граница нормы?

– Нормы законом не предусмотрены, но есть конкретные рекомендации.

Подходящая температура для работы в офисе от 20 до 25 градусов. Физически активная работа на производстве в закрытых помещениях предполагает соблюдение более низкого температурного режима: с 16 до 20 градусов.

При работе на улице рекомендаций нет, но работодатель обязан сделать анализ рисков трудовой среды и принимать предусмотренные меры. Если у работника возникают проблемы со здоровьем, это касается всех работодателей.

– А если рекомендации не соблюдаются?

– Работник вправе сделать предложение о предоставлении дополнительных перерывов за счет работодателя. Возможно и изменение графика работы.

С учетом жары перенести трудовую активность на более раннее и более позднее время, а в пик жары, когда самый солнцепек, сделать удлиненный перерыв.

– За чей счет можно произвести такие перемены?

– Это только один из возможных вариантов (за счет работодателя – прим. ред.).

Стороны могут также договориться и о частичном рабочем времени, но в этом случае и зарплата будет частичной.

При этом работодатель не может пойти на такую меру в одностороннем порядке, понадобится согласие обеих сторон.

– Можно ли не прийти на работу из-за жары и несговорчивости работодателя, который отказывается обеспечить на рабочем месте нормальный температурный режим?

– Просто так – нельзя.

Если работник плохо себя чувствует из-за жары, он обязан взять больничный.

– В противном случае будет засчитан прогул?

– Это можно считать прогулом, правда, есть одно «но».

Если работник неоднократно обращался к работодателю или специалисту по трудовой среде с предложениями или жалобами на духоту, но на это не последовало никакой реакции, у работника возникает право отказаться от выполнения рабочих обязанностей.

При этом работник должен заранее предупредить об этом работодателя и понимать, что работодатель может ему не заплатить за отсутствие на работе.

– Получается забастовка за свой счет?

– Почти так.

– Много ли жалоб на жару и духоту поступает в Трудовую инспекцию?

– Очень много.

Звонки на инфолинию 640600 с жалобами на духоту поступают каждый день. Немало обращений и по электронной почте.

При этом чаще всего недовольные сразу обращаются в Трудовую инспекцию, даже не пытаясь вступить в диалог с работодателем. В идеале должно быть наоборот.

– Как часто вы контролируете производства, на которые жалуются сотрудники? Чем рискуют такие работодатели?

– Мы проверяем порядка 20 предприятий в неделю. Поначалу ограничиваемся звонками на предприятия, потом посещаем производство.