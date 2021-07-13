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  • Инспекция: не прийти на работу из-за жары можно при одном условии
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Инспекция: не прийти на работу из-за жары можно при одном условии

  • Трудовую инспекцию завалили жалобами на духоту
  • В жару положены перерывы за счет работодателя
  • Сиесту можно практиковать и в Эстонии, не меняя закон
  • Укороченная рабочая неделя усугубит дефицит рабочих рук
  • Неявка на работу возможна в случае игнорирования просьб

Возможно ли в период жары и отпусков ввести сокращенный рабочий день или узаконить сиесту – удлиненный послеобеденный перерыв, который существует в ряде стран с жарким климатом? Положены ли при духоте дополнительные перерывы и прочие защитные меры?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире заместитель генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу

Выдержки из беседы:

– Обязан ли работодатель сокращать рабочий день из-за жары?

– По закону, работодатель обязан следить за соблюдением нормальной температуры рабочей среды, принимая дополнительные меры во избежание повышения температуры и нанесения вреда здоровью работника.

– Где граница нормы?

– Нормы законом не предусмотрены, но есть конкретные рекомендации.

Подходящая температура для работы в офисе от 20 до 25 градусов. Физически активная работа на производстве в закрытых помещениях предполагает соблюдение более низкого температурного режима: с 16 до 20 градусов.

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При работе на улице рекомендаций нет, но работодатель обязан сделать анализ рисков трудовой среды и принимать предусмотренные меры. Если у работника возникают проблемы со здоровьем, это касается всех работодателей.

– А если рекомендации не соблюдаются?

– Работник вправе сделать предложение о предоставлении дополнительных перерывов за счет работодателя. Возможно и изменение графика работы.

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С учетом жары перенести трудовую активность на более раннее и более позднее время, а в пик жары, когда самый солнцепек, сделать удлиненный перерыв.

– За чей счет можно произвести такие перемены?

– Это только один из возможных вариантов (за счет работодателяприм. ред.).

Стороны могут также договориться и о частичном рабочем времени, но в этом случае и зарплата будет частичной.

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При этом работодатель не может пойти на такую меру в одностороннем порядке, понадобится согласие обеих сторон.

– Можно ли не прийти на работу из-за жары и несговорчивости работодателя, который отказывается обеспечить на рабочем месте нормальный температурный режим?

– Просто так – нельзя.

Если работник плохо себя чувствует из-за жары, он обязан взять больничный.

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– В противном случае будет засчитан прогул?

– Это можно считать прогулом, правда, есть одно «но».

Если работник неоднократно обращался к работодателю или специалисту по трудовой среде с предложениями или жалобами на духоту, но на это не последовало никакой реакции, у работника возникает право отказаться от выполнения рабочих обязанностей.

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При этом работник должен заранее предупредить об этом работодателя и понимать, что работодатель может ему не заплатить за отсутствие на работе.

– Получается забастовка за свой счет?

– Почти так.

– Много ли жалоб на жару и духоту поступает в Трудовую инспекцию?

– Очень много.

Звонки на инфолинию 640600 с жалобами на духоту поступают каждый день. Немало обращений и по электронной почте.

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При этом чаще всего недовольные сразу обращаются в Трудовую инспекцию, даже не пытаясь вступить в диалог с работодателем. В идеале должно быть наоборот.

– Как часто вы контролируете производства, на которые жалуются сотрудники? Чем рискуют такие работодатели?

– Мы проверяем порядка 20 предприятий в неделю. Поначалу ограничиваемся звонками на предприятия, потом посещаем производство.

Инспектор имеет право сделать предписание и в случае его невыполнения оштрафовать работодателя. Первичный штраф может достигать 500 евро. Все зависит от тяжести нарушения.

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– Можно ли требовать установить в рабочем помещении вентилятор или кондиционер?

– Даже нужно!

– Что делать, если начальство не идет на уступки?

– Нужно рассматривать иные способы решения проблемы. Можно сделать работодателю свои предложения. В случае офисной работы можно попробовать временно перейти на дистанционку и т.д.

– Возможно ли в Эстонии узаконить сиесту?

– Сиесту можно даже сейчас применять благодаря коллективному договору или по обоюдному согласию сторон.

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Этот вопрос затрагивали на переговорах социальные партнеры (представители работодателей, профсоюзов и правительстваприм. ред.).

Поскольку в Эстонии жара случается не каждый год, полагаю, что закон не нуждается в изменении для введения сиесты.

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– Возможно, сиесту необходимо вводить временно – на период аномальной жары?

– Вряд ли в этом заинтересованы все работники сразу. Зачем сиеста офисным работникам, где соблюдается нормальный микроклимат и температура?

– В ряде стран уже задумались или ввели четырехдневную (35-часовую) рабочую неделю. Насколько этот вопрос актуален для Эстонии?

– За последний год этот вопрос поднимался уже несколько раз. Проблема заключается в тех секторах, где просто нет работников.

Укороченная рабочая неделя только усугубит дефицит рабочих рук.

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– То есть, сокращенная рабочая неделя в Эстонии – это нереально?

– Думаю, что это реально в отдельно взятых секторах.

В Эстонии есть предприятия, которые перешли на четырехдневку в частном порядке – либо по решению работодателя, либо на основе коллективного договора.

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Если говорить о перспективе узаконивания четырехдневки по всей стране, то нужно ясно понимать, каким должен быть конечный результат: это повышение эффективности или что-то другое.

Повышение интенсивности работы (прежний объем работы нужно будет выполнить за четыре дня) не всегда приводит к желанному результату.

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Подробнее – в повторе!

Студия Postimees: не пора ли узаконить сиесту? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Liviana Conti ФОТО: Pm
  • Обязан ли работодатель сокращать рабочий день из-за жары? При каких условиях?
  • Следует ли подумать об изменении графиков работы? Можно ли, с учетом жары, перенести трудовую активность на более раннее и более позднее время, а в пик жары сделать удлиненный перерыв?
  • Возможно ли в Эстонии узаконить сиесту?
  • Можно ли требовать установить на рабочем месте вентилятор или кондиционер?
  • Законно ли сокращать зарплату при вынужденном сокращении рабочего дня из-за жары?
  • Что делать, если начальник не идет на уступки?
  • Некоторые страны уже ввели четырехдневную рабочую неделю или задумались об этом. Насколько этот вопрос актуален для Эстонии?

 Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Liviana Conti

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