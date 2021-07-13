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  • На участке, на котором изменилась схема организации дорожного движения, произошла авария

Фото ⟩ На участке, на котором изменилась схема организации дорожного движения, произошла авария

В понедельник вечером возле Якобсони, 29 в Вильянди произошла авария, в которой участвовали две машины Toyota Corollat. Люди не пострадали, пишет Sakala.

«В 17:27 сообщили, что возле Якобсони, 29 в Вильянди пока по неизвестной причине столкнулись две машины Toyota Corollat. Люди не пострадали, речь идет о страховом случае», - рассказал дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Индрек Хирс.

Стоит отметить, что с понедельника из-за дорожных работу вышеупомянутую улицу сделали двусторонней.

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