Сертификат о вакцинации. ФОТО: Anton Novoderezhkin/TASS

После введения в ряде регионов России условно обязательной вакцинации в стране резко возрос спрос на прививки: в среднем желающих вакцинироваться стало в 4-5 раз больше. В стране появились преференции для привитых - их пускают в рестораны в Москве и на курорты Краснодарского края. Ограничений для непривитых становится больше - например, в МГУ без сертификата вакцинации с сентября не пустят в общежитие.

Все это заставило россиян срочно позаботиться о прививке. Одни встали в очереди в прививочные пункты, другие начали искать способы купить сертификат.

В России покупка медицинских (и не только) документов без реального получения указанных в них манипуляций - довольно частая практика. При запросе в поисковике «купить медкнижку», например, он выдавал больше сотни тысяч ссылок, по многим из которых можно оформить документ за час, без прохождения врачей.

Сейчас при запросе «купить сертификат вакцинации» пользователь в первую очередь увидит не контекстную рекламу и обещание оформления за час, а статьи «Что грозит желающим купить сертификат о вакцинации». О наказании за подделку и сбыт сертификата о вакцинации россиянам напоминает глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, подробные статьи на эту тему пишут государственные СМИ.

«Добровольно-принудительная» вакцинация вызвала ажиотажный спрос на фальшивые сертификаты, что привлекло внимание полиции к их продавцам и покупателям. В МВД отчитывались о новых уголовных делах за покупку документа о вакцинации, а добровольцы испытаний одной из вакцин призывали сообщать о попытках продать фальшивые сертификаты для передачи данных в полицию.

«Вакцину в раковину сливала»

При поиске в «Телеграме» можно найти несколько каналов, на которые подписаны тысячи человек, где предлагают купить сертификат о вакцинации с внесением в реестр Госуслуг. В одном из каналов изготовление документа стоит четыре тысячи рублей, в другом - 5800 рублей.

Издание BAZA сообщало о том, что в отделения МВД спустили планы по поимкам продавцов поддельных сертификатов и их клиентов. Региональные и федеральные СМИ регулярно сообщают о случаях пресечения покупки «левого» сертификата о вакцинации или медотвода.

Последний такой случай - задержание администратора поликлиники в Калининграде. Она продавала фальшивые сертификаты о прививке, а неиспользованную вакцину выливала в канализацию, в чем призналась на допросе, опубликованном калининградским МВД.

«Вакцину сама в раковину сливала, а в документах писала, что люди провакцинированы. Вознаграждение за это люди мне давали», - объяснила она. За поддельный документ администратор получала от 1,5 тысячи до 3,5 тысяч рублей. В полиции заявляют, что у нее было более 20 покупателей фальшивых справок.

Она проходит по 327 статье УК - «подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Если ее клиенты использовали поддельные сертификаты, то их привлекут к ответственности, уточнили в МВД.

В Уфе 8 июля задержали 20-летнего подозреваемого в изготовлении и сбыте поддельного сертификата за 4 тысячи рублей. Полиция вышла на него через объявление в соцсетях. Уфимцу грозит уголовное дело о покушении на подделку официального документа.

«За денежное вознаграждение в размере 4 тысячи рублей уфимец подготавливал документы с заведомо ложными сведениями о прохождении вакцинации от инфекции, вписывая несуществующие инициалы врачей и нанося через компьютерную программу оттиск печати», - сообщила башкирская полиция.

Поддельный сертификат практически не отличался от оригинального, и обычному человеку выявить подделку было бы непросто, заявили в полиции. Они не уточнили, заносились ли данные о «левом» сертификате в Госуслуги.

Судя по сообщениям в соцсетях и на форумах, поддельный сертификат без занесения в Госуслуги стоит в 1,5-2 раза дешевле, нежели документ с занесением в офиициальные реестры и оформлением QR-кода. Ведь проверяют информацию о прививке и сверяют с паспортом именно по QR-коду.

О первом уголовном деле вокруг подделки сертификата о вакцинации отчиталась 2 июля красноярская полиция. Медсестра одной из городских поликлиник в Советском районе краевого центра подделала официальные документы на имя двух жителей Красноярска: мужчины 1996 года рождения и женщины 1989-го. Внеся в сертификаты недостоверные сведения о прохождении вакцинации, она передала их гражданам.

На оперативном видео от МВД видны сертификаты c информацией о якобы сделанных прививках вакциной «Гам-Ковид-Вак» («Спутник»). Как сообщили в полиции, медсестра ранее была привлечена к ответственности за другое административное правонарушение и ей назначили штраф. Теперь ей грозит уголовное дело. Женщину на время расследования отпустили под обязательство о явке. В поликлинике, где работает медсестра, провели обыск и изъяли документацию.

О том, что в Ростове-на-Дону легко купить поддельный сертификат с проводкой через Госуслуги, писал портал 161.ru. «Самый простой способ [купить сертификат] - найти нужного телеграм-бота. Или просто дождаться, когда продавцы сами выйдут на вас, воспользовавшись какой-нибудь слитой базой телефонных номеров», - выяснили журналисты. По данным портала, сертификат о вакцинации продают за 5800 рублей.

«Покупателям обещают, что зарегистрироваться на виртуальную "вакцинацию" можно на любой удобный день. Получить бумажный документ можно будет по почте, курьером или через такси», - пишет портал. За доставку просят 1000 рублей, еще столько же - если нужно пройти «вакцинацию» в поликлинике именно вашего города.

Выявлен в Ростовской области пока только один случай подделки сертификата через Госуслуги. Полицейские нашли объявление на Avito, затем перечислили продавцу запрашиваемую сумму и направили все необходимые документы, а через несколько дней получили уведомление с Госуслуг о проведении вакцинации. В ходе осмотров в поликлинике и по месту жительства ростовчанина обнаружили документы, относящиеся к прививкам. «Полицейские ищут соучастников преступления», - заявили в МВД.

Сообщения о задержании продавцов поддельных сертификатов поступали из Санкт-Петербурга, Москвы и Башкирии, где без прививки или ПЦР-теста запретили ходить в кафе, кино и спортзалы.

В Стерлитамаке, по данным полиции, 43-летняя сотрудница больницы и ее знакомая «имели обширный круг знакомых, среди которых были желающие получить справки о вакцинации, но без реального проведения процедуры». Медработник просил за сертификаты о вакцинации от 500 до 3,5 тысяч рублей. Она могла уничтожать неиспользованные дозы вакцины, предполагают в полиции.

В Москве возбудили 55 дел о подделке ПЦР-тестов, медотводов и сертификатов о вакцинации. Четыре из них связаны с покупкой и использованием поддельных документов, остальные - с их изготовлением, подчеркнули в столичном главке МВД.

В полиции Саратовской области сообщали об уголовном деле в отношении медика, якобы продавшего сертификат о вакцинации за три тысячи рублей жителю Подмосковья. Уголовное дело в отношении 41-летнего медика возбудили по другой статье - по ч. 1 ст. 291.2 УК (мелкое взяточничество). С подозреваемого взяли обязательство о явке.

Что грозит покупателям поддельных сертификатов

Среди покупателей подобных справок бытует мнение, что в отличие от продавцов, то есть, медиков, уголовная ответственность им грозит только при использовании поддельного сертификата. В МВД с этим не согласны.

«Гражданин, приобретающий поддельный сертификат о вакцинации от Covid-19, подлежит привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он его или нет», - подчеркивается в сообщении ГУ МВД по Саратовской области.

Чтобы привлечь покупателя к уголовной ответственности, не обязательно использовать фальшивый сертификат, согласен Сергей Гревцов, адвокат и партнер адвокатского бюро «Бартолиус».

«Тот факт, что вакцина не сделана, уже свидетельствует о ложности сертификата, поскольку он отражает в себе ложную информацию, о которой покупателю достоверно известно», - говорит эксперт.

По его словам, уголовная ответственность может наступить по ч.3 ст.327 УК («приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных документов") и ч. 1 ст. 291.2 УК ("мелкое взяточничество до 10 тысяч рублей»). Это в зависимости от того, доказано ли наличие факта возмездности (передачи денег или материальных ценностей за сертификат).

Умысел на подделку или использование при ч.3 ст.327 УК вменяется по умолчанию, обвиняемый вынужден в суде доказывать обратное, отмечает юрист. В таком случае гражданин должен доказать, что не имел цели дальнейшего использования сертификата, например, купил документ в рамках подготовки сюжета про поддельные сертификаты.

За подделку изготовителю фальшивого сертификата грозит до двух лет. Для покупателя - до года лишения свободы. Если он добровольно сообщит о факте дачи взятки, то автоматически освобождается от уголовной ответственности, отмечает Гревцов.

Доказательная база в таких делах строится на показаниях врача, который подписал сертификат, и покупателя, а также на документе, подтверждающем изъятие сертификата у покупателя (протокол или рапорт) и выгрузки из Госуслуг. «Наличие антител не исключает преступность деяния», - подчеркнул Гревцов.