Пьяные мужчины пошли купаться в озере: одного спасли прохожие, тело второго нашли сегодня

Когда спасатели прибыли на место происшествия, выяснилось, что тонущего в запрудном озере человека заметили любители спорта, которые пробегали мимо. Они пришли ему на помощь и помогли выбраться на берег. Пострадавшего передали скорой помощи.

Кроме того, стало известно, что пропал второй мужчина 29-и лет, которого спасателям сразу не удалось найти в глубокой воде. Его труп был обнаружен сегодня днем.

Полиция весь день выясняла обстоятельства случившегося и искала пропавшего человека. По первоначальным данным, приятели употребляли алкоголь. В их компании был и третий человек, который раньше чудом спасся от утопления.