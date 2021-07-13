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  • Пьяные мужчины пошли купаться в озере: одного спасли прохожие, второго до сих пор ищут

Пьяные мужчины пошли купаться в озере: одного спасли прохожие, второго до сих пор ищут
Дополнено в 12:20!

Вчера, 12 июля, в 21:56 центр тревоги получил сообщение, что в деревне Сууре-Камбья в волости Камбья тонет человек.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, выяснилось, что тонущего в запрудном озере человека заметили любители спорта, которые пробегали мимо. Они пришли ему на помощь и помогли выбраться на берег. Пострадавшего передали скорой помощи.

Кроме того, стало известно, что пропал второй мужчина, которого спасателям не удалось найти в глубокой воде. Его поиски прекратили в 23:07.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и продолжает поиски. По первоначальным данным, приятели употребляли алкоголь. В их компании был и третий человек, который ранее чудом спасся от утопления. 

Спасатели предупреждают, что вода и алкоголь несовместимы. У пьяного человека притупляется чувство опасности и теряется координация, поэтому трагические последствия неизбежны. В связи с этим особенно важно, чтобы находившиеся поблизости люди или друзья были внимательными и не позволяли пьяному человеку идти в воду.

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