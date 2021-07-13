Пьяные мужчины пошли купаться в озере: одного спасли прохожие, второго до сих пор ищут

Когда спасатели прибыли на место происшествия, выяснилось, что тонущего в запрудном озере человека заметили любители спорта, которые пробегали мимо. Они пришли ему на помощь и помогли выбраться на берег. Пострадавшего передали скорой помощи.

Кроме того, стало известно, что пропал второй мужчина, которого спасателям не удалось найти в глубокой воде. Его поиски прекратили в 23:07.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и продолжает поиски. По первоначальным данным, приятели употребляли алкоголь. В их компании был и третий человек, который ранее чудом спасся от утопления.