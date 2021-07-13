Пьяные мужчины пошли купаться в озере: одного спасли прохожие, второго до сих пор ищут

Пьяные мужчины пошли купаться в озере: одного спасли прохожие, второго до сих пор ищутДополнено в 12:20!
Вчера, 12 июля, в 21:56 центр тревоги получил сообщение, что в деревне Сууре-Камбья в волости Камбья тонет человек.
Вчера, 12 июля, в 21:56 центр тревоги получил сообщение, что в деревне Сууре-Камбья в волости Камбья тонет человек.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, выяснилось, что тонущего в запрудном озере человека заметили любители спорта, которые пробегали мимо. Они пришли ему на помощь и помогли выбраться на берег. Пострадавшего передали скорой помощи.
Кроме того, стало известно, что пропал второй мужчина, которого спасателям не удалось найти в глубокой воде. Его поиски прекратили в 23:07.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и продолжает поиски. По первоначальным данным, приятели употребляли алкоголь. В их компании был и третий человек, который ранее чудом спасся от утопления.
Спасатели предупреждают, что вода и алкоголь несовместимы. У пьяного человека притупляется чувство опасности и теряется координация, поэтому трагические последствия неизбежны. В связи с этим особенно важно, чтобы находившиеся поблизости люди или друзья были внимательными и не позволяли пьяному человеку идти в воду.