Вт, 13.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Спасателей вызвали на поиски ушедшего под воду человека

Спасателей вызвали на поиски ушедшего под воду человека

Вчера, 13 июля, около 22:00 спасатели получили сообщение, что в запрудном озере Сууре-Камбья тонет человек.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, в опасности находился мужчина, которого передали сотрудникам скорой помощи. Согласно объяснениям, в воде остался его приятель, поиски которого продолжались еще час после звонка в центр тревоги.

По первоначальным данным, перед тем, как отправиться в воду, они употребляли алкоголь. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back