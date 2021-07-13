Спасателей вызвали на поиски ушедшего под воду человека
Вчера, 13 июля, около 22:00 спасатели получили сообщение, что в запрудном озере Сууре-Камбья тонет человек.
Вчера, 13 июля, около 22:00 спасатели получили сообщение, что в запрудном озере Сууре-Камбья тонет человек.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, в опасности находился мужчина, которого передали сотрудникам скорой помощи. Согласно объяснениям, в воде остался его приятель, поиски которого продолжались еще час после звонка в центр тревоги.
По первоначальным данным, перед тем, как отправиться в воду, они употребляли алкоголь. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.