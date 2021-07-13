Конец страданиям: пользователи новых смартфонов Huawei получили доступ к Smart-ID

Теперь пользователи магазина приложений AppGallery могут загрузить созданное для идентификации личности приложение Smart-ID, которое на сегодняшний день уже насчитывает почти 600 000 пользователей в Эстонии.

Возможность загрузки Smart-ID, добавленная в магазине приложений AppGallery, дает дополнительную опцию идентификации личности только в странах Балтии для более чем 3 миллионов пользователей – то есть для каждого второго жителя.

«Smart-ID – это самый популярный вариант для идентификации личности как в Эстонии, так и в странах Балтии, поэтому мы постоянно работаем над тем, чтобы предлагать пользователям этого приложения наиболее удобные решения. Таким образом, добавление Smart-ID в магазин приложений AppGallery было логичным шагом, поскольку количество пользователей устройств Huawei быстро растет, и теперь они также могут использовать приложение на своем устройстве», - сказала Лийза Лукин – член правления предприятия SK ID Solutions, разработавшеего Smart-ID.

SK ID Solutions впервые представила решение Smart-ID в 2017 году. Если за первые 18 месяцев миллион человек начали использовать Smart-ID, то на сегодня, четыре года спустя, количество пользователей увеличилось втрое. Smart-ID обеспечивает доступ к сотням государственных и частных поставщиков услуг и, по словам Лукиной, каждый день этими возможностями пользуются более миллиона пользователей. Всего с помощью Smart-ID ежемесячно в странах Балтии совершается почти 70 миллионов операций, из них 20 миллионов - в Эстонии.

По словам руководителя направления бизнес-развития Huawei Mobile Service Виталия Донского, речь идет о долгожданном решении для пользователей магазина приложений Huawei. «Благодаря добавлению Smart-ID в наш магазин приложений пользователи новых телефонов Huawei смогут выполнять различные операции на телефоне еще более удобнее, чем раньше – будь то вход в различные сервисы, осуществление банковских переводов или цифровая подпись через DigiDoc», - перечисляет он возможности.