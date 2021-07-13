Вт, 13.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

В Кремле подтвердили планирующуюся в Петербурге встречу Путина и Лукашенко

Александр Лукашенко и Владимир Путин. ФОТО: sputnik

Президент РФ Владимир Путин во вторник в Санкт-Петербурге проведет рабочую встречу, сообщил "Интерфаксу" его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Сегодня пройдет рабочая встреча в Санкт Петербурге", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин провести во вторник переговоры с президентом Белоруссии.

Ранее пресс-служба белорусского президента сообщила, что Александр Лукашенко 13 июля совершит рабочий визит в Россию, где встретится с Путиным. В сообщении отмечено, что "данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов".

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back