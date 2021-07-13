На этой неделе в Силламяэ прибудет вакцинационный автобус
В Силламяэ в предстоящие четверг и пятницу - 15 и 16 июля - возле городского бассейна (Кеск, 28) будет находиться вакцинационный автобус.
В Силламяэ в предстоящие четверг и пятницу - 15 и 16 июля - возле городского бассейна (Кеск, 28) будет находиться вакцинационный автобус.
Автобус будет работать с 10 до 18 часов, если будут желающие вакцинироваться, то до 22 часов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальных дел.
Вакцинироваться можно вакцинами Pfizer (две дозы с интервалом в 6 недель) или Janssen (1 доза). Вакцинацию проводит Вильяндиская больница.
Это будет первая остановка начинающего в четверг курсировать по Эстонии мобильного пункта вакцинации («вакцинобуса»). В его презентации примут участие замруководителя рабочей группы по COVID-19 доктор Аркадий Попов, главврач Вильяндиской больницы Март Кулль и завотделения радиологии Андрус Аавик.
Напомним, что в конце прошлой недели Rus.Postimees писал о том, что жители Силламяэ готовы вакцинироваться, но не хотят или не имеют возможности ездить за прививкой в соседние города.