На этой неделе в Силламяэ прибудет вакцинационный автобус

Автобус будет работать с 10 до 18 часов, если будут желающие вакцинироваться, то до 22 часов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальных дел.

Вакцинироваться можно вакцинами Pfizer (две дозы с интервалом в 6 недель) или Janssen (1 доза). Вакцинацию проводит Вильяндиская больница.

Это будет первая остановка начинающего в четверг курсировать по Эстонии мобильного пункта вакцинации («вакцинобуса»). В его презентации примут участие замруководителя рабочей группы по COVID-19 доктор Аркадий Попов, главврач Вильяндиской больницы Март Кулль и завотделения радиологии Андрус Аавик.