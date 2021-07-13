Жители Ида-Вирумаа ходили больными на работу и в разгар пандемии коронавируса

Люди ходят на работу больными, так как не хотят терять деньги и перекладывать на коллег свою рабочую нагрузку, выясняется из последнего исследования Seesam. В течение последнего года чаще всего на работу больными ходили предприниматели и жители Ида-Вирумаа. Самыми образцовыми являются люди предпенсионного возраста, которые чаще других оставались дома, если чувствовали себя неважно.

«Из исследования выясняется, что эстонец — крепкий орешек, для которого взять больничный является последним вариантом. Понятно, что есть опасения по поводу снижения доходов, но есть и те, кто не хочет оставлять коллег или клиентов в беде. Также некоторых пугает мысль, что о них подумает работодатель, если они возьмут больничный из-за проблем с психическим здоровьем», - рассказал о результатах исследования менеджер по маркетингу Seesam тийа Преэм.

Люди, ходившие на работу больными, признавались в том, что больничный лист означал бы уменьшение заработной платы в сочетании с дополнительной рабочей нагрузкой для коллег. Больше всего волнуются об уменьшении зарплаты рабочие и офисные работники – 60% таких респондентов отметили, что не могут взять больничный лист из-за сокращения дохода.

Три четверти респондентов в возрасте от 25 до 34 лет озабочены скорее возрастанием нагрузки для своих коллег в связи с оформлением больничного листа.

Болезнь для предпринимателей означает в первую очередь проблемы с клиентурой – 75% участвовавших в исследовании предпринимателей заявили, что ходили на работу больными, чтобы не подвести клиентов.

«При этом мужчины и женщины тоже отмечали разные причины выхода на работу больными. Например, четверть женщин и только каждый десятый мужчина в рамках исследования заявляли, что их работодатель негативно относится к невыходу на работу в связи с больничным листом. Подводить клиентов, однако, не хочется больше мужчинам, чем женщинам, – соответственно 35% и 18% респондентов», - пояснила Тийа Преэм.

Анализ результатов исследования выявил один интересный факт – каждый пятый ходивший на работу больным человек уверен, что психические проблемы не считаются настоящими заболеваниями и поэтому в таких случаях больничные листы оформлять нет смысла. Такое мнение особенно распространено среди офисных работников – 31% согласились с данным утверждением. Немногим более четверти респондентов думают, что работодателя их здоровье вообще не интересует.