Жители Ида-Вирумаа ходили больными на работу и в разгар пандемии коронавируса
В течение последнего года четверть жителей Эстонии ходили на работу больными, среди них особенно выделяются предприниматели и ида-вирусцы.
В течение последнего года четверть жителей Эстонии ходили на работу больными, среди них особенно выделяются предприниматели и ида-вирусцы.
Люди ходят на работу больными, так как не хотят терять деньги и перекладывать на коллег свою рабочую нагрузку, выясняется из последнего исследования Seesam. В течение последнего года чаще всего на работу больными ходили предприниматели и жители Ида-Вирумаа. Самыми образцовыми являются люди предпенсионного возраста, которые чаще других оставались дома, если чувствовали себя неважно.
«Из исследования выясняется, что эстонец — крепкий орешек, для которого взять больничный является последним вариантом. Понятно, что есть опасения по поводу снижения доходов, но есть и те, кто не хочет оставлять коллег или клиентов в беде. Также некоторых пугает мысль, что о них подумает работодатель, если они возьмут больничный из-за проблем с психическим здоровьем», - рассказал о результатах исследования менеджер по маркетингу Seesam тийа Преэм.
Люди, ходившие на работу больными, признавались в том, что больничный лист означал бы уменьшение заработной платы в сочетании с дополнительной рабочей нагрузкой для коллег. Больше всего волнуются об уменьшении зарплаты рабочие и офисные работники – 60% таких респондентов отметили, что не могут взять больничный лист из-за сокращения дохода.
Три четверти респондентов в возрасте от 25 до 34 лет озабочены скорее возрастанием нагрузки для своих коллег в связи с оформлением больничного листа.
Болезнь для предпринимателей означает в первую очередь проблемы с клиентурой – 75% участвовавших в исследовании предпринимателей заявили, что ходили на работу больными, чтобы не подвести клиентов.
«При этом мужчины и женщины тоже отмечали разные причины выхода на работу больными. Например, четверть женщин и только каждый десятый мужчина в рамках исследования заявляли, что их работодатель негативно относится к невыходу на работу в связи с больничным листом. Подводить клиентов, однако, не хочется больше мужчинам, чем женщинам, – соответственно 35% и 18% респондентов», - пояснила Тийа Преэм.
Анализ результатов исследования выявил один интересный факт – каждый пятый ходивший на работу больным человек уверен, что психические проблемы не считаются настоящими заболеваниями и поэтому в таких случаях больничные листы оформлять нет смысла. Такое мнение особенно распространено среди офисных работников – 31% согласились с данным утверждением. Немногим более четверти респондентов думают, что работодателя их здоровье вообще не интересует.
По словам представителя Seesam, исследование также показало, что люди на самом деле ожидают от работодателя не только понимания проблем со здоровьем, но и соответствующей поддержки в виде субсидирования занятий спортом и страхования здоровья. «38% респондентов хотят, чтобы работодатель покрывал их связанные со здоровьем расходы, а для 39% важно наличие компенсации расходов на спортивные занятия», - добавила Тийа Преэм.