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  • В Ида-Вирумаа привиться без предварительной регистрации можно как в Йыхви, так и в Кохтла-Ярве

В Ида-Вирумаа привиться без предварительной регистрации можно как в Йыхви, так и в Кохтла-Ярве

Вакцинация в Нарве. ФОТО: Ilja Smirnov

В Ида-Вирумаа есть возможность привиться без предварительной регистрации, помимо Нарвы, также в Йыхви и Кохтла-Ярве.

В Йыхви без предварительной регистрации можно вакцинироваться в торговом центре Pargi. Заинтересованных ждут 16 июля с 14:00 до 17:00 и 17 июля — с 10:00 до 13:00.

16 июля без предварительной регистрации можно привиться в торговом центре Fama в Нарве с 16:00 до 19:00.

На следующей неделе можно вакцинироваться в торговом центре Vironia в Кохтла-Ярве, куда желающие могут прийти 23 и 24 июля с 14:00 до 17:00.

Без предварительной регистрации в Йыхви и Кохтла-Ярве предлагают также однодозную вакцину Janssen, которая предназначена для взрослых. Ида-Вируская центральная больница напоминает, что нужно взять с собой удостоверяющий личность документ.

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