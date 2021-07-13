В Ида-Вирумаа привиться без предварительной регистрации можно как в Йыхви, так и в Кохтла-Ярве

В Йыхви без предварительной регистрации можно вакцинироваться в торговом центре Pargi. Заинтересованных ждут 16 июля с 14:00 до 17:00 и 17 июля — с 10:00 до 13:00.

16 июля без предварительной регистрации можно привиться в торговом центре Fama в Нарве с 16:00 до 19:00.

На следующей неделе можно вакцинироваться в торговом центре Vironia в Кохтла-Ярве, куда желающие могут прийти 23 и 24 июля с 14:00 до 17:00.