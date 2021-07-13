В Ласнамяэ открылась мультифункциональная игровая площадка
Со вторника, 13 июля, жителей города ждет построенная в Ласнамяэ на улице Пунане, 17 многофункциональная игровая площадка, рядом с которой также оборудована зона для выгула собак.
Со вторника, 13 июля, жителей города ждет построенная в Ласнамяэ на улице Пунане, 17 многофункциональная игровая площадка, рядом с которой также оборудована зона для выгула собак.
«Игровой комплекс возведен вблизи от планируемого общественного центра, что создаст здесь своего рода зону притяжения для жителей микрорайона Паэ. Жители соседних домов уже проявили себя активно, приняв участие в планировании строительства этих площадок. Надеюсь, что комплекс станет удобной и безопасной средой для времяпровождения с детьми и домашними животными», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
При создании предназначенной для детей до десяти лет игровой площадки вдохновение черпалось из природы и хуторской тематики. Вокруг расположенных на площадке игровых элементов построена велодорожка с парковкой для малышей, рядом высажено озеленение и установлены скамейки. Самых маленьких посетителей площадки ждут тактильные панели. В ближайшее время на площадке будет также установлено новое уличное освещение.
Обнесенная ограждением площадка для выгула собак разделена на отдельные зоны для маленьких и больших пород и оборудована тренировочными установками.
Рядом с игровым комплексом размещены таблички с правилами поведения и контактными данными службы спасения и фирмы-оператора площадки.
Строительные работы по заказу Tаллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства осуществлены Mefab OÜ. Проект подготовлен архитектурным бюро Arhitektuuribüroo Järve&Tuulik OÜ.