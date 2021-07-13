Картина дня: сокращенный рабочий день из-за жары, нововведения Elron и обман стариков

Инспекция: не прийти на работу из-за жары можно при одном условии

Возможно ли в период жары и отпусков ввести сокращенный рабочий день или узаконить сиесту – удлиненный послеобеденный перерыв, который существует в ряде стран с жарким климатом? Положены ли при духоте дополнительные перерывы и прочие защитные меры? Смотрите видео!

Elron надеется мотивировать пассажиров отказаться от поездок с велосипедами, введя плату за их провоз

С 26 июля во всех поездах Elron вводится велосипедный билет. Целью является сокращение пассажиров с двухколесным багажом. Билет на велосипед зависит от длительности поездки и составляет 50 процентов от цены полного билета для пассажира. Новость не пришлась по душе ни пассажирам, ни городским властям. Читать далее...

Старики – легкая добыча: люди остаются без денег и даже без квартир

Возвращаясь с летней прогулки у Штромки, Елена Степановна на несколько минут присела на лавочку на остановке, чтобы передохнуть. В какой-то момент к ней подсела пожилая дама. Она мялась, но в итоге решила задать вопрос, который ее явно беспокоил: «Простите, а вы слышали, что по новым законам, одинокие люди старше 80 лет не могут быть хозяевами своих квартир и должны отдать их государству?» Читать далее…

Незабитые пенальти вызвали приступ расизма

Успешный в прошлом нападающий сборной Эстонии по футболу Индрек Зелински, многократно появлявшийся в качестве эксперта во время трансляций матчей Евро-2020 в футбольной студии телеканала ETV, сразу после серии послематчевых 11-метровых, решившей судьбу чемпионского титула, назвал неудачные попытки английских игроков «дебильными пенальти» и тут же извинился перед телезрителями за использование довольно грубого выражения. Читать далее…

Чья бы корова мычала...

На прошлой неделе МИД России опубликовал доклад о нарушениях прав человека в разных странах. Он заставил вспомнить не очень дипломатическую присказку, вынесенную в заголовок. Читать далее…

Министерства спешат с вакцинацией учеников и учителей

Приоритет Министерства образования и науки, а также Министерства социальных дел — увеличить вакцинацию среди молодежи в возрасте от 12 лет и взрослых, однако более крупная цель — до новой волны коронавируса привить как можно больше учеников и учителей. Читать далее…

Соседка обвиняет депутата волостного собрания в нападении

Вечером 29 июня депутат Виймсиского волостного собрания член Партии реформ Валдур Кахро предположительно напал на соседку, которая устроила в своем доме, расположенном на Прангли, детский лагерь. Причиной стал провод, по которому поступало электричество для дома, принадлежащего брату Кахро. Сам же Кахро утверждает, что не он напал на соседку, а она на него. Читать далее…

Вне дома: легендарный ресторанчик рядом с пляжем снесут, а земельный участок уже выставлен на продажу