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  • В Вируской тюрьме заключенные напали на надзирателя

В Вируской тюрьме заключенные напали на надзирателя

Вируская тюрьма. ФОТО: SANDERI LVEST

В Вируской тюрьме двое заключенных на прошлой неделе напали на надзирателя, который пострадал.

6 июля, пока был открыт жилой блок, двое заключенных напали на проводившего проверку надзирателя и нанесли ему удары руками и ногами. Находившиеся поблизости сотрудники тюрьмы сразу же отреагировали, сообщило Министерство юстиции.

Когда на место прибыли сотрудники тюрьмы, заключенные прекратили нападение и подчинились требованиям.

Пострадавший надзиратель находится на домашнем лечении. В отношении заключенных тюрьма возбудила уголовное дело.

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