В Вируской тюрьме заключенные напали на надзирателя
В Вируской тюрьме двое заключенных на прошлой неделе напали на надзирателя, который пострадал.
В Вируской тюрьме двое заключенных на прошлой неделе напали на надзирателя, который пострадал.
6 июля, пока был открыт жилой блок, двое заключенных напали на проводившего проверку надзирателя и нанесли ему удары руками и ногами. Находившиеся поблизости сотрудники тюрьмы сразу же отреагировали, сообщило Министерство юстиции.
Когда на место прибыли сотрудники тюрьмы, заключенные прекратили нападение и подчинились требованиям.
Пострадавший надзиратель находится на домашнем лечении. В отношении заключенных тюрьма возбудила уголовное дело.