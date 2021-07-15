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Собаки-эмигранты и приключения других животных в Эстонии

  • Порядочный хозяин не бросит животное, переезжая в другую сторону
  • Эстонский пограничник помог провести собак через российскую границу
  • Ветеринарные услуги в Таллинне менее доступны, чем в Москве
  • Собакам в кафе здесь рады больше
Жизнь с собаками в Эстонии полна плюсов, уверяет Сергей. ФОТО: личный архив

В Эстонию вместе со своими хозяевами переезжают и домашние питомцы – чаще всего кошки и собаки. Как живется животным-эмигрантам на новом месте? С какими сложностями сталкиваются владельцы и какие положительные моменты проживания в Эстонии отмечают?

После переезда кошка спала под одеялом с подогревом

Кошку Бату Джессика и Герман нашли в густых зарослях далекого Таиланда.

«Переехать из Таиланда нам пришлось по личным причинам, и оставить там нового любимого члена семьи не позволила совесть, - начинает рассказ Джессика. – Были собраны все документы, сделаны все анализы и прививки. Мы поехали в Эстонию, купив тёплые вещи: на дворе был март. Из сорокоградусной жары мы приехали в минусовую погоду!»

Бату более привычна к жаре, чем местные жители. ФОТО: Личный архив

Кошке пришлось привыкать к новому климату. Чтобы она не мерзла, на нее надели свитер, оборудовали домик с грелкой и одеяло с подогревом.

«Там она пропадала сутками, пока не наступила тёплая погода, - улыбается Джессика. – Сами же мы из Эстонии, привыкли быстро. Но очень все-таки хотелось, чтобы лето не кончалось».

ФОТО: Личный архив

У кошки на новом месте поменялся рацион: если в Таиланде она с удовольствием ловила огромных тараканов и ящерок, которые там водятся повсеместно, а также пробовала все, что было на столе (фрукты, макрель на пару, кокосовые лепёшки), то здесь человеческую еду есть перестала. Постепенно сменился и цвет шерсти: из песочного превратился в шоколадный.

ФОТО: личный архив

В хорошую погоду Герман и Джессика выгуливают свою любимицу на улице.

«Непривычно видеть людей с кошками на поводке, поэтому прохожие часто реагируют. И из-за необычного окраса не сразу понимают, спрашивают: "А кто это?" Погладить хочется всем, конечно, но она у нас избирательная, очень чуткая и осторожничает».

С собакой выгодно ходить в кафе – дают скидку 30%!

«В Таллинн из Москвы мы переезжали по работе. Ни на минуту не сомневались, Агаша и Блэки – члены семьи, как их можно бросить? – начинает рассказ Сергей Герасимов о своих собаках. Через две недели после переезда он должен был вернуться в Москву за семьей, но из-за ковида планы кардинально поменялись».

Марии, супруге Сергея, только через два месяца разрешили выехать из России. И она с огромным трудом смогла это сделать, поскольку было решено проходить границу пешком.

Переходить границу с двумя собаками оказалось тем еще удовольствием. ФОТО: личный архив

«Было жарко, старшая собака, которой на тот момент было двенадцать лет, категорически отказывалась идти… Младшая, двухлетняя, бежала, - вспоминает Мария. - За плечами – огромный рюкзак. Я буквально сидела на мосту, который мне нужно было перейти, и думала, что, наверное придется рюкзак оставлять… Российские пограничники мне не помогли, зато эстонский дошел со середины моста и крикнул, что если я дотащу до него либо собак, либо рюкзак, то он мне поможет дальше. В итоге он нес рюкзак и вел одну их моих собак, мы плелись со второй, и я до сих пор ему очень благодарна!»

С такого приключения у Блэки и Агаши началась новая жизнь.

«Когда приехали, старшая собака, совершенно привычная к авантюрам, сразу начала все нюхать, изучать. Младшая же немного испугалась – ведь здесь столько запахов! А еще много разных птиц: и чайки, и утки… В Москве кроме голубей никого и нет».

Найти квартиру для пары, у которой есть не одна, а целых две собаки, оказалось проблемой. После продолжительных поисков жилье все же нашлось, но вместо 400 евро в месяц нужно было платить 450 – переплата за возможную порчу имущества.

«А еще при переезде нужно понимать – ветеринарные услуги в Эстонии в несколько раз дороже, чем в России. Можно оформить страховку, которая стоит 40 евро в месяц и оформляется только на собаку до семилетнего возраста. Но по своему опыту скажу, что ничем серьезным собака до этих семи лет не болеет, - делится своим опытом Мария. – Еще, кстати, в Таллинне нет такого большого выбора ветеринаров, как в Москве – у нас прямо возле дома там была круглосуточная ветеринарная клиника, и это частая практика».

Но все же жизнь с собаками в Эстонии полна плюсов, уверяют Мария и Сергей.

«В Эстонии к собакам относятся крайне доброжелательно. Мы очень долго привыкали к тому, что здесь есть опция "взять собаку с собой в кафе", потому что в России это нонсенс! В Таллинне практически везде на террасе можно сесть с собакой, а кое-где - и внутри. Сейчас, например, мы ходим в одно кафе в Старом городе, и там, если придешь со своим питомцем, делают скидку 30% на все меню, включая алкоголь! После этого наша любимица была торжественно прозвана скидочной карточкой!» – улыбаются Сергей и Мария.

Также пара отмечает, что в Таллинне все обустроено для собак, много площадок, автоматы для пакетов.

«Здесь все убирают за собаками, а вот в Москве ты чувствуешь себя немного дураком, когда в горе какашек ищешь какашку своей собаки, чтобы убрать, - вздыхает Мария. – Конечно, и в Эстонии не все убирают, есть жалобы, но просто люди не знают, что такое не убирать за собаками».

Благодаря каждодневным прогулкам семья подтянула язык – стараются общаться со своими знакомыми собачниками исключительно на эстонском.

Перевозить домашних питомцев – сложно и затратно?

Катерина своего кота Марса решила с собой не перевозить: большие денежные затраты и сложности в оформлении кота без родословной испугали девушку.

«Хотя, в первую очередь, я думала, как же я найду недорогое жилье с котом. Почитав форумы и группы в Фейсбуке, поняла, что это практически невозможно, - рассказывает Катерина. – Кота решила оставить у родителей – у них свой частный дом и большая территория. Хотя, вижу, Марсу здесь, в Талллине, точно понравилось бы. Девушка не исключает, что когда-нибудь перевезет кота или заведет нового».

У Юлии в Минске остался любимец всей семьи – волнистый попугайчик.

«Конечно, мы сразу же задумались, как перевезти нашего Барона, - рассказывает Юлия. – Стала искать информацию: как провозить кошек и собак в принципе понятно. А вот с попугаями… Ему нужно сделать ветеринарный паспорт международного формата, ветеринарный сертификат, справку от ветеринара о состоянии здоровья, справку о прохождении сдачи анализов на инфекционные заболевания. А еще чипирование! – перечисляет Юлия. – К тому же этот вид птиц очень чувствителен к любой смене обстановки и не терпит холода… Поэтому пока мы переехали без попугая, но очень скучаем по нему и не оставляем надежды все же перевезти в Эстонию».

Чтобы привезти в Эстонию кошку, собаку или хорька из других стран-членов ЕС в некоммерческих целях, необходимо выполнить следующие требования:

  • Собаки, кошки и хорьки должны быть помечены микрочипом или четкой татуировкой, сделанной до 3 июля 2011 года. Перед вакцинацией от бешенства животное должно быть прошито микрочипом.
  • Животное должно сопровождаться паспортом домашнего животного Европейского Союза, выданным уполномоченным ветеринаром. Паспорт должен содержать данные о владельце и животном, номер татуировки или микрочипа, дату вакцинации от бешенства, используемую вакцину и срок действия вакцины.
  • Собак, кошек, хорьков необходимо вакцинировать от бешенства. Вакцинация должна быть действительна на протяжении всего путешествия. В случае первичной вакцинации питомцу должно быть не менее 12 недель. Вакцинация против бешенства должна проводиться после того, как был вставлен микрочип / татуировка или была получена дата считывания, начиная с приобретения защитного иммунитета по крайней мере через 21 день после первичной вакцинации. Действие вакцины сохраняется до даты, указанной ветеринаром в паспорте животного. Ревакцинацию следует считать первичной, если она не произошла в период действия предыдущей вакцинации.
  • При ввозе собак в Эстонию борьба с ленточным червем Echinococcus multilocularis (борьба с глистами) не требуется.
  • Из другого государства-члена Европейского Союза домашние животные, сопровождающие пассажиров в некоммерческих целях, могут въезжать в Эстонию через все пункты пересечения границы, открытые для международного движения, включая пассажиров, и в этом случае контроль осуществляет Налогово-таможенный департамент.

Чтобы привезти в Эстонию кошку, собаку или хорька из-за пределов Европейского союза в некоммерческих целях, необходимо выполнить следующие требования:

  • Собаки, кошки и хорьки должны быть помечены микрочипом или четкой татуировкой, сделанной до 3 июля 2011 года. Перед вакцинацией от бешенства животное должно быть прошито микрочипом.
  • Животное должно сопровождаться сертификатом здоровья, выданным или подтвержденным уполномоченным ветеринаром. Справка заполняется печатными буквами на английском языке и действительна в течение 10 дней с даты выдачи. В случае морских перевозок срок действия свидетельства продлевается на продолжительность рейса.
  • Для повторного въезда животных европейского происхождения из третьих стран не требуется ветеринарного сертификата, и в качестве документа, удостоверяющего личность, достаточно паспорта домашнего животного Европейского Союза. К сертификату должно быть приложено заявление о некоммерческом перемещении, подписанное владельцем животного или уполномоченным им лицом.
  • Собаки, кошки и хорьки из третьих стран должны иметь действующую вакцинацию от бешенства. На момент вакцинации питомцу должно быть не менее 12 недель. Вакцинация против бешенства должна проводиться после того, как был вставлен микрочип или была получена дата считывания, и начинается с приобретения защитного иммунитета не менее чем через 21 день после первичной вакцинации и до даты, указанной ветеринаром в паспорте домашнего животного.
  • Помимо вакцинации против бешенства, собаки, кошки и хорьки, прибывающие из определенных третьих стран, должны иметь титр антител против бешенства в признанной лаборатории. Титры антител можно определить через 30 дней после вакцинации. Тест на антитела должен проводиться в утвержденной лаборатории. Подробная информация о титровании антител против бешенства должна быть включена в сертификат.

Источник: Сельскохозяйственный и продовольственный департамент.

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