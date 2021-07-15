Собаки-эмигранты и приключения других животных в Эстонии
- Порядочный хозяин не бросит животное, переезжая в другую сторону
- Эстонский пограничник помог провести собак через российскую границу
- Ветеринарные услуги в Таллинне менее доступны, чем в Москве
- Собакам в кафе здесь рады больше
В Эстонию вместе со своими хозяевами переезжают и домашние питомцы – чаще всего кошки и собаки. Как живется животным-эмигрантам на новом месте? С какими сложностями сталкиваются владельцы и какие положительные моменты проживания в Эстонии отмечают?