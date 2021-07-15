Собаки-эмигранты и приключения других животных в Эстонии

Найти квартиру для пары, у которой есть не одна, а целых две собаки, оказалось проблемой. После продолжительных поисков жилье все же нашлось, но вместо 400 евро в месяц нужно было платить 450 – переплата за возможную порчу имущества.

«А еще при переезде нужно понимать – ветеринарные услуги в Эстонии в несколько раз дороже, чем в России. Можно оформить страховку, которая стоит 40 евро в месяц и оформляется только на собаку до семилетнего возраста. Но по своему опыту скажу, что ничем серьезным собака до этих семи лет не болеет, - делится своим опытом Мария. – Еще, кстати, в Таллинне нет такого большого выбора ветеринаров, как в Москве – у нас прямо возле дома там была круглосуточная ветеринарная клиника, и это частая практика».

Но все же жизнь с собаками в Эстонии полна плюсов, уверяют Мария и Сергей.

«В Эстонии к собакам относятся крайне доброжелательно. Мы очень долго привыкали к тому, что здесь есть опция "взять собаку с собой в кафе", потому что в России это нонсенс! В Таллинне практически везде на террасе можно сесть с собакой, а кое-где - и внутри. Сейчас, например, мы ходим в одно кафе в Старом городе, и там, если придешь со своим питомцем, делают скидку 30% на все меню, включая алкоголь! После этого наша любимица была торжественно прозвана скидочной карточкой!» – улыбаются Сергей и Мария.

Также пара отмечает, что в Таллинне все обустроено для собак, много площадок, автоматы для пакетов.

«Здесь все убирают за собаками, а вот в Москве ты чувствуешь себя немного дураком, когда в горе какашек ищешь какашку своей собаки, чтобы убрать, - вздыхает Мария. – Конечно, и в Эстонии не все убирают, есть жалобы, но просто люди не знают, что такое не убирать за собаками».

Благодаря каждодневным прогулкам семья подтянула язык – стараются общаться со своими знакомыми собачниками исключительно на эстонском.

Перевозить домашних питомцев – сложно и затратно?

Катерина своего кота Марса решила с собой не перевозить: большие денежные затраты и сложности в оформлении кота без родословной испугали девушку.

«Хотя, в первую очередь, я думала, как же я найду недорогое жилье с котом. Почитав форумы и группы в Фейсбуке, поняла, что это практически невозможно, - рассказывает Катерина. – Кота решила оставить у родителей – у них свой частный дом и большая территория. Хотя, вижу, Марсу здесь, в Талллине, точно понравилось бы. Девушка не исключает, что когда-нибудь перевезет кота или заведет нового».

У Юлии в Минске остался любимец всей семьи – волнистый попугайчик.