УЕФА объявил символическую сборную Евро-2020. В составе нет Криштиану Роналду

В команде оказалось сразу пятеро представителей Италии, которая выиграла турнир. Второго финалиста — Англию — представляют трое игроков. При этом в составе не нашлось места лучшему бомбардиру чемпионата — португальскому нападающему Криштиану Роналду. Нет в команде и чешского форварда Патрика Шика, который, как и Роналду, забил пять мячей, но уступил ему по дополнительным показателям.