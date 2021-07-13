Вт, 13.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Суле: третья волна нас удивит

Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле. ФОТО: Mihkel Maripuu

В последнее время в Эстонии понизился возраст заболевших COVID-19 и нуждающихся в госпитализации, сказал в интервью ERR медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле.

«Осмелюсь предположить, что третья волна нас чем-то удивит. Чем именно, я не знаю. Если говорить о разных штаммах, то они еще будут. Хорошо то, что коронавирус все же считается достаточно стабильным вирусом, а это означает, что не должно быть умопомрачительных мутаций», - сказал он.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back