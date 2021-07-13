Суле: третья волна нас удивит

«Осмелюсь предположить, что третья волна нас чем-то удивит. Чем именно, я не знаю. Если говорить о разных штаммах, то они еще будут. Хорошо то, что коронавирус все же считается достаточно стабильным вирусом, а это означает, что не должно быть умопомрачительных мутаций», - сказал он.