Фото ⟩ На острове Муху продается кусочек настоящего рая

Выставленная на продажу недвижимость, кроме земельного участка содержит рубленый вручную бревенчатый дом с соломенной крышей, баню, два отремонтированных амбара и два дровяных сарая.

Граничащая с морем недвижимость на Муху. ФОТО: City24

Расположенный всего в 200 метрах от моря жилой дом построен для круглогодичного проживания. На первом этаже этого прекрасного дома находятся кухня, гостиная, спальня, ванная комната, туалет, сауна с электронагревателем воды, ветряная электростанция ​​и две просторные террасы.

Граничащая с морем недвижимость на Муху. ФОТО: City24

На втором этаже две спальни, туалет, холл и два балкона. На первом этаже отдельно стоящей бани находится каминный зал, собственно баня с парилкой, туалет и терраса. Под крышей - просторное и удобное помещение.

Граничащая с морем недвижимость на Муху. ФОТО: City24

В дополнение к чудесным строениям на участке разбиты ухоженные клумбы, растут фруктовые деревья и кустарники. Также есть пруд, в котором водятся рыба и раки. Почему бы тут не жить?

Граничащая с морем недвижимость на Муху. ФОТО: City24