Фото ⟩ На острове Муху продается кусочек настоящего рая
На острове Муху выставлен на продажу замечательный хутор на берегу моря, предлагает Kodustiil.
На острове Муху выставлен на продажу замечательный хутор на берегу моря, предлагает Kodustiil.
Выставленная на продажу недвижимость, кроме земельного участка содержит рубленый вручную бревенчатый дом с соломенной крышей, баню, два отремонтированных амбара и два дровяных сарая.
Расположенный всего в 200 метрах от моря жилой дом построен для круглогодичного проживания. На первом этаже этого прекрасного дома находятся кухня, гостиная, спальня, ванная комната, туалет, сауна с электронагревателем воды, ветряная электростанция и две просторные террасы.
На втором этаже две спальни, туалет, холл и два балкона. На первом этаже отдельно стоящей бани находится каминный зал, собственно баня с парилкой, туалет и терраса. Под крышей - просторное и удобное помещение.
В дополнение к чудесным строениям на участке разбиты ухоженные клумбы, растут фруктовые деревья и кустарники. Также есть пруд, в котором водятся рыба и раки. Почему бы тут не жить?
С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24!