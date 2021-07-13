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Британия готовится к полной отмене антивирусных ограничений, во Франции начнут пускать в бары и кинотеатры только со справками, а в США предупреждают о новых побочных эффектах одной из вакцин. Главное о коронавирусе на сегодня.

Британия готовится к полной отмене антивирусных ограничений, во Франции начнут пускать в бары и кинотеатры только со справками, а в США предупреждают о новых побочных эффектах одной из вакцин. Главное о коронавирусе на сегодня.

Число заразившихся коронавирусом на планете с самого начала пандемии составляет 187 млн человек. За этот же период от вируса скончались более 4 млн. Количество вакцинированных в мире сегодня составляет около 3,4 млрд.

Россия: новый антирекорд

Павильон для вакцинации в России. ФОТО: Getty Images

В России до максимальных за все время эпидемии показателей поднялось количество скончавшихся за последние сутки больных коронавирусом. По официальной статистике, за последние 24 часа скончалось 780 россиян. Новых случаев в стране зафиксировано более 24 тыс.

В Санкт-Петербурге за последние сутки умерло 108 человек, в Москве - 103, в Иркутской области - 32, сообщает РИА Новости.

Предыдущий антирекорд, 752 смерти за сутки, был установлен 10 июля.

Сегодня инфицированные есть во всех регионах России, но больше всего их в Москве и Подмосковье (около 5 тыс. и 1,5 тыс. соответственно). Всего в России по официальным данным скончалось 144 тыс. зараженных коронавирусом. Из 6,8 млн заразившихся переболело и поправилось 5,2 млн.

Британия: споры об отмене масок

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Приближается 19 июля - день, когда правительство Бориса Джонсона намерено отменить почти все антивирусные ограничения в Англии. Хор британских экспертов предупреждает: на фоне растущих заражаемости и количества госпитализированных это может привести к катастрофе.

"Ситуация точно будет хуже, чем сейчас, и где будет низшая точка, мы не понимаем", - говорит специалист по анализу данных из Университета Лафборо Данкан Робертсон.

"Это - как вынуть управляющие стержни из ядерного реактора", - говорит Робертсон.

Председатель совета Британской ассоциации медиков доктор Чаанд Нагпол отмечает, что значительная часть населения Англии все еще не вакцинирована, и возможно, что отмена ограничений позволит вирусу, как он выразился, "усилить хватку", что приведет к огромному давлению на систему здравоохранения.

Непредсказуемость ситуации - самый сложный момент для властей. Британия готовится впервые пережить всплеск заражаемости "в естественных условиях" - в прошлом ее рост купировался ограничительными мерами.

На этот раз британцы надеются, что волна новых случаев спадет естественным образом. Ни одна страна в мире раньше не шла на отмену ограничений на фоне растущей заражаемости, драйвером которой выступает новый вариант вируса.

Главный санитарный врач королевства Крис Уитти и его советники поддерживают решение правительства, но в кругах близких к властям медиков остаются вопросы.

В частности, специалисты обращают внимание на то, что после 19 июля по закону не нужно будет обязательно носить маски. Экспертов волнует не сам факт отмены масок, а тот сигнал, который он посылает обществу - сигнал о том, что эпидемию больше не нужно контролировать.

Вопрос о масках, вероятно, станет в ближайшие дни самым обсуждаемым - некоторые члены правительства настаивают, что предписание носить маски внутри общественных помещений нужно сохранить.

Решение британских властей вызвало реакцию и на континенте: во вторник один из чиновников немецкого минздрава назвал его экспериментом с высокой долей риска.

США: новое предупреждение о вакцине Johnson & Johnson

Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США дополнило аннотацию к вакцине компании Johnson & Johnson предупреждением об опасности редкого неврологического побочного эффекта.

Как следует из письма правительственного органа в компанию, которое цитирует агентство Рейтер, вакцинация препаратом Johnson & Johnson связана с очень низким риском проявления синдрома Гийена - Барре.

Этот синдром выражается, в частности, в снижении силы мышц. В тяжелых случаях возникают параличи, нередки боли в спине, плечах и тазе.

По данным управления, из 12,8 млн привившихся препаратом, синдром проявился у 100 человек, причем у 95 из них - в тяжелой форме, требующей госпитализации. Также сообщается об одном смертельном исходе.

Франция: Макрон закручивает гайки

Бармен во Франции. ФОТО: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что с 21 июля во Франции для входа в магазины, бары и кинотеатры понадобится справка о вакцинации, либо о недавнем негативном тесте на вирус.

"Я понимаю, чего от вас прошу, и я знаю, что вы на это готовы. В каком-то роде это должно быть ваше чувство долга", - заявил Макрон в телеобращении в понедельник.

Ранее министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что к 15 сентября все медицинские работники во Франции должны быть вакцинированы, иначе они рискуют потерять зарплату.

После заявления президента во Франции из-за наплыва посетителей на время прекратил работу сайт Doctolib, через который бронируют временные слоты на вакцинацию.

Во Франции из-за варианта "Дельта" на подъеме заражаемость и количество госпитализаций. В течение следующих месяцев в стране может начаться вторая волна эпидемии, и эксперты считают, что для эффективного контроля над вирусом привито должно быть не менее 95% населения.