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Европейский суд по правам человека обязал Россию принять меры к признанию однополых союзов. Суд решил, что Россия нарушила статью 8 Конвенции прав человека о праве на уважение частной и семейной жизни, отказавшись зарегистрировать отношения однополых пар, пишет Би-би-си.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию принять меры к признанию однополых союзов. Суд решил, что Россия нарушила статью 8 Конвенции прав человека о праве на уважение частной и семейной жизни, отказавшись зарегистрировать отношения однополых пар.

ЕСПЧ указал, что Россия обязана обеспечить уважение частной жизни заявителей и создать правовую основу для признания и защиты отношений однополых пар.

Суд вынес такое решение после рассмотрения жалоб трех однополых пар из России из-за запрета на однополый брак и отказа в признании других видов однополых союзов.

Права меньшинств и одобрение большинства

Жалобу в ЕСПЧ подали в 2010 году три однополые пары, которые пытались зарегистрировать свои отношения в ЗАГСах Москвы и Липецкой области, где им было отказано.

Суд отклонил довод российских властей о том, что однополые союзы в стране не регистрируются, так как не одобряются обществом. "Доступ меньшинств к правам не может зависеть от одобрения большинства", - пояснили в ЕСПЧ.

При этом в ЕСПЧ подчеркнули, что речь не идет об обязательстве государства признавать однополые браки.

Основатель движения московского гей-прайда Николай Алексеев рассказал "МБХ медиа", что вопрос признания однополых браков был отвергнут ЕСПЧ еще на стадии коммуникации, так как суд в принципе не признает обязательство государств на регистрацию однополых браков.

"Они ждут европейского консенсуса, когда 75 или 80% стран такие браки узаконят. Такого консенсуса нет, но по альтернативным союзам ситуация гораздо проще, потому что их признают больше половины стран, входящих в Совет Европы", - отметил Алексеев.

Исполнит ли Россия решение ЕСПЧ?

Россия является членом Совета Европы и ратифицировала Конвенцию о правах человека, таким образом взяв на себя обязательство исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Однако в декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал пакет законов, устанавливающих приоритет конституции России над международными соглашениями и договорами.

Положение о главенстве норм российской конституции над международными договорами закреплено в поправке к 79-й статье основного закона страны.

Кроме того, в федеральном законе "О международных договорах Российской Федерации" говорится о том, что конституционный суд России наделен полномочиями проверять противоречащие конституции РФ решения международных судов и межгосударственных органов на предмет возможности их исполнения.

Власти настаивают, что внесенные в законы поправки не означают отказа Москвы от исполнения обязательств по международным договоров. К Кремле настаивали на том, что власти будут пользоваться правом "блокировки" только в исключительных случаях.