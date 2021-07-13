Вт, 13.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Галерея ⟩ Шторм сломал деревья в парке

Сегодня днем ​​шторм сломал старые деревья в парке на берегу озера Тамула в Выру, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Были повреждены старые серебристые ивы в так называемом Еврейском парке между озером Тамула и улицей Крейцвальди.

Еврейский парк Выру был основан в середине 19 века, хотя еврейским парком это место называли давно. До 2005 года этот парк назывался Маленьким парком. В 2005 году официально стал Еврейским парком. Вокруг парка находилась лесная промышленность семьи Юдейкиных и располагались дома семьи. Судя по всему, с тех времен парк и получил свое название.

Штормовой ветер сопровождался дождем.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back