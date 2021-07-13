Галерея ⟩ Шторм сломал деревья в парке

Еврейский парк Выру был основан в середине 19 века, хотя еврейским парком это место называли давно. До 2005 года этот парк назывался Маленьким парком. В 2005 году официально стал Еврейским парком. Вокруг парка находилась лесная промышленность семьи Юдейкиных и располагались дома семьи. Судя по всему, с тех времен парк и получил свое название.