Галерея ⟩ Гроза стала причиной пожара на хуторе
В 18.47 в Лыунаский спасательный центр сообщили, что в деревне Вейсъярве, волость Вильянди, горит хутор Туулику, пишет Sakala.
В 18.47 в Лыунаский спасательный центр сообщили, что в деревне Вейсъярве, волость Вильянди, горит хутор Туулику, пишет Sakala.
По словам пресс-секретаря Лыунаского спасательного центра Эдит Таммепыльд, на месте спасательные команды Абья, Мустла, Тырва и Вильянди, а также добровольцы из Каркси-Нуйа.
«Горит хутор, в который ударила молния. В доме никого нет. Крыша дома сгорела, размер здания составляет 10x10 квадратных метров», - прокомментировал Таммепылд.