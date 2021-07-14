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  • Юферева-Скуратовски: предпочла бы всем другим мигрантам выходцев из Белоруссии и России
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Юферева-Скуратовски: предпочла бы всем другим мигрантам выходцев из Белоруссии и России

  • Цель Литвы – выдворить нелегальных мигрантов обратно
  • Если беженцев начнут завозить в Эстонию, 88 мест свободны
  • Литва не обращалась к нам с просьбой о приеме мигрантов
  • Мне очевидно, что из Европы собираются сделать жертву
  • Европа хочет прекратить полеты на линии Анкара – Минск

Литва обеспокоена ростом нелегальной миграции через Беларусь. С начала года задержано более 1600 выходцев с Ближнего Востока и Африки, незаконно проникших в страну. Готова ли Эстония проявить солидарность в решении проблемы нахлынувших в Балтию мигрантов?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире представитель парламентской комиссии по иностранным делам Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия).

Выдержки из беседы:

– Будет ли Эстония принимать белорусско-литовских мигрантов, если такая необходимость возникнет?

– В настоящее время Эстония оказывает Литве помощь в отслеживании и задержании нелегальных мигрантов, прибывающих из Белоруссии. Туда уже направлены 10 наших офицеров. Цель такой помощи – бороться с этими нелегальными мигрантами именно на белорусско-литовской границе.

– Но пока не очень успешно получается, не так ли?

– Естественно, пока не очень успешно.

Относительно того, готова ли Эстония принять часть мигрантов у себя, могу сказать следующее:

Литва официально еще не обращалась к нашей стране с просьбой о приеме мигрантов.

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И соответствующего политического решения правительство Эстонии пока не принимало. 

Главная задача Литвы – не распределить имеющихся мигрантов по лагерям временного содержания и не оставить у себя, предоставив им статус беженца.

Главная задача – отправить этих людей в те места, откуда они прибыли.

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– Уже пытались, но Польша вернула группу мигрантов обратно в Литву…

– Это долгий процесс. Кстати, многие беженцы из Ирака, Сирии, возможно, и Ирана просто не понимают, куда они попали.

Мигрантам где-то сказали, что их отвезут в Европу, они будут там получать пособия и все будет хорошо, подвели к границе и указали, где Европа.

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Эти люди не в курсе, что получение статуса беженца потребует много месяцев, к тому же им придется еще доказать право на этот статус.

– Процедура может растянуться на год, их при этом никто не бросит, пособия выделят…

– Сейчас Литва начала переговоры на самом высшем уровне с Турцией и Ираком о том, чтобы договор о реадмиссии был задействован в обход Белоруссии.

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Турция и Ирак готовы помочь в установлении личности этих беженцев. На данный момент личности около 500 человек – из более, чем 1600 нелегальных мигрантов – не установлены.

Хотелось бы надеяться, что у ЕС и Литвы хватит ресурсов, знаний и опыта, чтобы суметь отсеять таких беженцев.

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– Очевидно, что рано или поздно осевшие в Литве мигранты начнут рассасываться по странам Балтии. Да и Литва в любой момент может обратиться с просьбой о помощи и размещении части мигрантов. Как будет действовать Эстония?

– Пока эти люди находятся в центрах временного содержания, сложно представить, каким образом они будут рассредоточены за пределами центров, если только не совершат побег.

– В распоряжении редакции Postimees есть информация, что мигрантов из Литвы вот-вот привезут в Эстонию. Скорая помощь уже наготове, чтобы произвести первичный осмотр этих людей…

– У меня таких данных нет. Утром я консультировалась с МИДом, официальных подтверждений данной информации нет.

Что касается эстонских центров временного содержания, то там свободно 88 мест.

Можно предположить, что если беженцы подойдут к нашим границам или их завезут к нам, то 88 свободных мест можно использовать для их приема.

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– Есть ли у Эстонии возможность отказаться от мигрантов?

– Сложный вопрос, на который у меня нет ответа.

Разумеется, существуют определенные международные соглашения, в рамках которых Эстония, наверное, не сможет отказаться от приема этих беженцев.

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Если бы у меня была возможность выбирать, кого приютить в стране, то...

Я бы отдала предпочтение тем мигрантам, которые исторически и ментально нам ближе: мигрантам из Белоруссии и России.

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– Так есть ли у Эстонии возможность выбора?

– Об этом рано говорить. Решения на данный момент нет.

– Кто его будет принимать? Комиссия по иностранным делам участвует в обсуждении таких решений?

– Решение – за правительством. У меня более, чем двухлетний опыт работы в комиссии иностранных дел, но я не припомню, чтобы мы обсуждали вопросы приема или отказа в приеме беженцам.

– Правительство консультируется по этому вопросу исключительно с Брюсселем?

– Не могу сказать, с кем консультируется правительство.

Зато точно известно, что на границе Литвы и Белоруссии уже строится стена за 48 млн евро, однако одним таким строительством не обойтись. Решение этого вопроса должно лежать в гуманитарной и дипломатической плоскости.

Литва ведет переговоры с Турцией и Ираком о том, чтобы авиарейсы из Анкары в Минск прекратить. Именно данным рейсом прибывает больше всего беженцев.

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– Если речь идет о решении вопроса в том числе в дипломатической плоскости, возможно, стоило бы вступить в переговоры с Лукашенко?

– Думаю, что это задача правительства.

В настоящее время происходящее напоминает ситуацию абьюзера и жертвы, когда из Европы собираются сделать жертву, оказать на нее определенное давление и добиться от нее каких-то шагов.

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Европа должна показать себя сплоченной, прийти на помощь Литве и решить этот вопрос. Тем более, что Ирак и Турция готовы вести эти переговоры для установления личностей мигрантов.

– Так как же решить этот вопрос? Есть ли у Европы конкретный план действий?

– Во-первых, планируется прекратить полеты Анкара – Минск. Именно по этой линии перемещается больше всего людей с непонятным прошлым и настоящим, цель которых – не вакцинироваться в Белоруссии, а попасть в Европу через эту страну.

Агентство «Фронтекс» по защите внешних границ уже направило свою помощь Литве, но это секретная информация.

Цель Литвы – не оставить этих людей у себя, предоставив им статус беженца, а всех выдворить.

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– Эстония усилила охрану границ и контроль в портах. Будем обороняться?

– Эстонии пока не от кого обороняться. Ситуация достаточно стабильна. Да и Литва к нам не обращалась по поводу перераспределения беженцев.

– В чем заключается главная задача Эстонии – отгородиться от нелегальных мигрантов или разделить с Литвой ее проблемы и тревоги?

– У Литвы нет цели оставить всех нелегальных мигрантов у себя, присвоив им статус беженца. Работа ведется в том направлении, чтобы идентифицировать этих людей и выслать обратно. Однако, не исключено, что проблема может усугубиться, и мы должны быть к этому готовы.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: придется ли Эстонии принять мигрантов раздора? /Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Liviana Conti ФОТО: Pm
  • Будет ли Эстония принимать белорусско-литовских мигрантов, если такая необходимость возникнет? Есть ли возможность отказаться?
  • Могут ли миграционные потоки изменить направление на север?
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Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Liviana Conti 

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