Юферева-Скуратовски: предпочла бы всем другим мигрантам выходцев из Белоруссии и России
- Цель Литвы – выдворить нелегальных мигрантов обратно
- Если беженцев начнут завозить в Эстонию, 88 мест свободны
- Литва не обращалась к нам с просьбой о приеме мигрантов
- Мне очевидно, что из Европы собираются сделать жертву
- Европа хочет прекратить полеты на линии Анкара – Минск
Литва обеспокоена ростом нелегальной миграции через Беларусь. С начала года задержано более 1600 выходцев с Ближнего Востока и Африки, незаконно проникших в страну. Готова ли Эстония проявить солидарность в решении проблемы нахлынувших в Балтию мигрантов?