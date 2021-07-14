Юферева-Скуратовски: предпочла бы всем другим мигрантам выходцев из Белоруссии и России

Можно предположить, что если беженцы подойдут к нашим границам или их завезут к нам, то 88 свободных мест можно использовать для их приема.

– Есть ли у Эстонии возможность отказаться от мигрантов?

– Сложный вопрос, на который у меня нет ответа.

Разумеется, существуют определенные международные соглашения, в рамках которых Эстония, наверное, не сможет отказаться от приема этих беженцев.

Если бы у меня была возможность выбирать, кого приютить в стране, то...

Я бы отдала предпочтение тем мигрантам, которые исторически и ментально нам ближе: мигрантам из Белоруссии и России.

– Так есть ли у Эстонии возможность выбора?

– Об этом рано говорить. Решения на данный момент нет.

– Кто его будет принимать? Комиссия по иностранным делам участвует в обсуждении таких решений?

– Решение – за правительством. У меня более, чем двухлетний опыт работы в комиссии иностранных дел, но я не припомню, чтобы мы обсуждали вопросы приема или отказа в приеме беженцам.

– Правительство консультируется по этому вопросу исключительно с Брюсселем?

– Не могу сказать, с кем консультируется правительство.

Зато точно известно, что на границе Литвы и Белоруссии уже строится стена за 48 млн евро, однако одним таким строительством не обойтись. Решение этого вопроса должно лежать в гуманитарной и дипломатической плоскости.

Литва ведет переговоры с Турцией и Ираком о том, чтобы авиарейсы из Анкары в Минск прекратить. Именно данным рейсом прибывает больше всего беженцев.

– Если речь идет о решении вопроса в том числе в дипломатической плоскости, возможно, стоило бы вступить в переговоры с Лукашенко?

– Думаю, что это задача правительства.

В настоящее время происходящее напоминает ситуацию абьюзера и жертвы, когда из Европы собираются сделать жертву, оказать на нее определенное давление и добиться от нее каких-то шагов.

Европа должна показать себя сплоченной, прийти на помощь Литве и решить этот вопрос. Тем более, что Ирак и Турция готовы вести эти переговоры для установления личностей мигрантов.

– Так как же решить этот вопрос? Есть ли у Европы конкретный план действий?

– Во-первых, планируется прекратить полеты Анкара – Минск. Именно по этой линии перемещается больше всего людей с непонятным прошлым и настоящим, цель которых – не вакцинироваться в Белоруссии, а попасть в Европу через эту страну.

Агентство «Фронтекс» по защите внешних границ уже направило свою помощь Литве, но это секретная информация.

Цель Литвы – не оставить этих людей у себя, предоставив им статус беженца, а всех выдворить.

– Эстония усилила охрану границ и контроль в портах. Будем обороняться?

– Эстонии пока не от кого обороняться. Ситуация достаточно стабильна. Да и Литва к нам не обращалась по поводу перераспределения беженцев.

– В чем заключается главная задача Эстонии – отгородиться от нелегальных мигрантов или разделить с Литвой ее проблемы и тревоги?

– У Литвы нет цели оставить всех нелегальных мигрантов у себя, присвоив им статус беженца. Работа ведется в том направлении, чтобы идентифицировать этих людей и выслать обратно. Однако, не исключено, что проблема может усугубиться, и мы должны быть к этому готовы.

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Студия Postimees: придется ли Эстонии принять мигрантов раздора? /Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Liviana Conti ФОТО: Pm

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