Ср, 14.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Еврокомиссия пока не одобрила план по восстановлению экономики Эстонии

Еврокомиссия пока не одобрила план по восстановлению экономики Эстонии

Деньги. ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Министры финансов стран Евросоюза одобрили планы восстановления экономики 12 стран после пандемии, Эстонии в этом списке нет, пишет Rus.ERR.

Правительство Эстонии представило свой пакет мер позже, поэтому, как считают в эстонском представительстве в Еврокомиссии, первых новостей по согласованию стоит ждать в октябре.

Первыми поддержку из пакет помощи объемом в 750 миллиардов получат Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Португалия, Словакия и Франция.

Выплаты будут зависеть от того, насколько государства будут внедрять обещанные реформы , которые касаются в том числе зеленого переворота и цифровых инвестиций. Свои антикризисные планы пока не представили Нидерланды и Болгария, а в случае с Венгрией было решено продлить срок оценки, поскольку Брюссель предъявил Будапешту ряд претензий.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back