Еврокомиссия пока не одобрила план по восстановлению экономики Эстонии

Правительство Эстонии представило свой пакет мер позже, поэтому, как считают в эстонском представительстве в Еврокомиссии, первых новостей по согласованию стоит ждать в октябре.

Выплаты будут зависеть от того, насколько государства будут внедрять обещанные реформы , которые касаются в том числе зеленого переворота и цифровых инвестиций. Свои антикризисные планы пока не представили Нидерланды и Болгария, а в случае с Венгрией было решено продлить срок оценки, поскольку Брюссель предъявил Будапешту ряд претензий.