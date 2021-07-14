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  • Таллиннская "Флора" впервые в истории вышла во второй отборочный раунд Лиги чемпионов

Таллиннская "Флора" впервые в истории вышла во второй отборочный раунд Лиги чемпионов

"Флора" в двухматчевом противостоянии обыграла мальтийский "Хибернианс". ФОТО: Domenic Aquilina via www.imago-images.de

Столичная "Флора" впервые в истории сумела пробиться во второй отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА, пишет Rus.ERR.

Накануне вечером таллиннцы на выезде в ответном матче противостояния обыграли мальтийский "Хибернианс" - 3:0.

Счет на 25 минуте открыл Сергей Зенев, спустя 8 минут отличился Рауно Саппинен, а точку в концовке встречи поставил Стен Рейнкорт.

Первый матч на своем поле "Флора" выиграла со счетом 2:0.

Во втором круге чемпионы Эстонии сыграют с победителем противостояния "Буде Глимт" (Норвегия) - "Легия" (Польша).

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