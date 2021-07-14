Таллиннская "Флора" впервые в истории вышла во второй отборочный раунд Лиги чемпионов
Столичная "Флора" впервые в истории сумела пробиться во второй отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА, пишет Rus.ERR.
Столичная "Флора" впервые в истории сумела пробиться во второй отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА, пишет Rus.ERR.
Накануне вечером таллиннцы на выезде в ответном матче противостояния обыграли мальтийский "Хибернианс" - 3:0.
Счет на 25 минуте открыл Сергей Зенев, спустя 8 минут отличился Рауно Саппинен, а точку в концовке встречи поставил Стен Рейнкорт.
Первый матч на своем поле "Флора" выиграла со счетом 2:0.
Во втором круге чемпионы Эстонии сыграют с победителем противостояния "Буде Глимт" (Норвегия) - "Легия" (Польша).