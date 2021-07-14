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Олимпийский комитет России (ОКР) подготовил для спортсменов памятку-инструкцию с готовыми ответами на "провокационные" политические вопросы.

О разосланной спортсменам инструкции сообщают "Ведомости", которые ознакомились с копией документа. В пресс-службе ОКР подтвердили подготовку документа, уточняет издание.

Авторы инструкции предупреждают олимпийцев, что до и во время проведения Игр у них будут часто брать интервью, и некоторые из вопросов "могут носить провокационный характер".

"Информация распространяется очень быстро, а любой неосторожный ответ, на который порой умело могут "развести" специально обученные люди, потом крайне негативно скажется на спортсмене", - цитируют "Ведомости" документ.

В инструкции подчеркивается, что спортсменам могут задать вопросы на политические темы. Авторы памятки считают, что самый простой выход из ситуации - ответить: "No comment" (без комментариев).

На ряд политических вопросов инструкция предлагает готовые ответы. Если спортсмена спросят про Black Lives Matter, то он должен сказать, что отношение к этому движению - личное дело каждого, а Олимпиада "не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов".

Также авторы инструкции рекомендуют спортсменам отказываться от обсуждения тем, связанных с Крымом и Донбассом, поскольку "спорт должен оставаться вне политики".

На вопросы о допинговых скандалах всем спортсменам рекомендуется отвечать, что они ничего не могут сказать по теме, так как в таких скандалах никогда не участвовали. В декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) за подтасовку данных лабораторных тестов отлучило спортсменов из России от основных международных соревнований на четыре года, но при этом постановило, что те из них, кто сумеет доказать, что не использовали допинг, смогут выступить на предстоящей летней Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.

На вопросы о домогательствах (харассменте) спортсменам рекомендуют отвечать следующее: "Я с этим никогда не сталкивалась(-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах".