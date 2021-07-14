В Эстонии за неделю выявили почти 60 завезенных случаев коронавируса

По данным Департамента здоровья, 21 пассажир с коронавирусом прибыл из России. Один из них участвовал в мероприятиях, связанных с проходившим в Санкт-Петербурге чемпионатом Европы по футболу.

На прошлой неделе еще 13 человек с коронавирусом приехали в Эстонию из Испании, четыре - из Турции, три - из Финляндии.

Всего завезенные случаи заражения на прошлой неделе были связаны с поездками в 15 стран.