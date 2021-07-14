В Эстонии за неделю выявили почти 60 завезенных случаев коронавируса
На прошлой неделе в Эстонии выявили 56 привезенных из-за границы случаев заражения коронавирусом, что составило 20,4% от общего количества заражений за неделю, пишет Rus.ERR.
На прошлой неделе в Эстонии выявили 56 привезенных из-за границы случаев заражения коронавирусом, что составило 20,4% от общего количества заражений за неделю, пишет Rus.ERR.
По данным Департамента здоровья, 21 пассажир с коронавирусом прибыл из России. Один из них участвовал в мероприятиях, связанных с проходившим в Санкт-Петербурге чемпионатом Европы по футболу.
На прошлой неделе еще 13 человек с коронавирусом приехали в Эстонию из Испании, четыре - из Турции, три - из Финляндии.
Всего завезенные случаи заражения на прошлой неделе были связаны с поездками в 15 стран.
С поездками в Россию связаны 55% от всех завезенных в Эстонию случаев штамма коронавируса "дельта".