Фото ⟩ Автомобиль врезался в мотоцикл: пострадавшего увезли в больницу

В ходе ДТП легковой автомобиль Audi A6, за рулем которого находился 43-летний мужчина, выполнявший левый поворот, столкнулся с ехавшим навстречу мотоциклом Yamaha XVS650, за рулем которого был 41-летний мужчина.

В результате последствий столкновения мотоцикл вылетел с дороги на газон. Мотоциклиста доставили в Клинику Тартуского университета.