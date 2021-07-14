Фото ⟩ Автомобиль врезался в мотоцикл: пострадавшего увезли в больницу
Вчера в 14.56 на втором километре дороги Ряпина-Расина, деревня Кёстримяэ, волость Ряпина, Пыльвамаа, произошла авария, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Вчера в 14.56 на втором километре дороги Ряпина-Расина, деревня Кёстримяэ, волость Ряпина, Пыльвамаа, произошла авария, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
В ходе ДТП легковой автомобиль Audi A6, за рулем которого находился 43-летний мужчина, выполнявший левый поворот, столкнулся с ехавшим навстречу мотоциклом Yamaha XVS650, за рулем которого был 41-летний мужчина.
В результате последствий столкновения мотоцикл вылетел с дороги на газон. Мотоциклиста доставили в Клинику Тартуского университета.
Подробности несчастного случая, в том числе, кто виновен, полиция выяснит в ходе производства. Убытки виновному возместит страховая компания.