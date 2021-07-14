Россия вышла на четвертое место в мире по числу заражений коронавирусом

Россия снова занимает четвертое место по числу заболеваний COVID-19 среди всех стран мира. Это следует из данных портала Worldometer. По состоянию на вторник, 14 июля, в России официально зарегистрировано 5 833 175 случаев заражения. Минздрав Франции, которая опустилась на пятое место в списке, сообщил 5 820 849 случаев заболевания COVID-19. Ситуация в России резко ухудшилась в июле, в этом месяце суточное число инфицированных не опускается ниже 23 000 человек, передает Deutsche Welle.