Обзор ⟩ Дельта-штамм коронавируса спровоцировал новые ограничения в Европе
- Страны, раньше других снявшие ограничения, окрасились на коронакарте в красный
- Доминирует дельта-штамм, который особенно распространяется среди молодежи
- Некоторые страны сделали несколько шагов назад и вновь ввели ограничения
- На их фоне выделяется Великобритания, которая планирует открыться
Некоторое страны Европы были вынуждены вновь прибегнуть к более строгим мерам, чтобы остановить коронавирус, так как быстрое распространение дельта-штамма и преждевременное снятие ограничений местами привели к взрывоподобному росту заболеваемости, пишет Postimees.