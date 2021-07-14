Обзор ⟩ Дельта-штамм коронавируса спровоцировал новые ограничения в Европе

Ковидные паспорта действуют уже в некоторых заведениях, например, в ночных клубах, которые на минувших выходных впервые с начала пандемии открыли свои двери. Помимо клубов, требование наличия паспортов распространяется и на другие места: театры и больницы. Меры вступят в силу 21 июля и они будут распространяться на всех людей старше 12 лет, передает Би-би-си.

Кажется, что призыв Макрона имел успех, так как в понедельник ночью после речи президента Франции, транслировавшейся по телевидению, сайт бронирования номерков на вакцинацию Doctolib обрушивался несколько раз.

Обращение Эмманюэля Макрона к гражданам. ФОТО: JACQUES WITT/SIPA

«Мы регистрировали 20 000 бронирований в минуту, что является абсолютным рекордом с начала пандемии, этот ажитаж продолжался всю ночь и до сегодняшнего утра», - заявил Станислас Ниокс-Шато, который возглавляет Doctolib. Всего было забронировано 926 000 человек, из которых 65 процентов — моложе 35 лет.

Показатели заболеваемости во Франции быстро выросли, в последние дни из-за распространения дельта-варианта регистрируют более 4000 новых случаев в сутки. Минимум одну дозу получили 35,5 млн человек или чуть более половины населения страны, но на последних неделях темпы вакцинации снизились, передает France24.

План Джонсона в силе

В противоположном направлении движется Великобритания, которая планирует с 19 июля снять почти все ограничения. Премьер-министр Борис Джонсон подтвердил в начале недели, что медлить они не намерены. Это означает, что вновь открываются ночные клубы, исчезают правила социального дистанцирования, а также ношение маски больше необязательно.

Научные советники правительства предупреждают, что отказ от ограничений может спровоцировать волну, из-за которой в сутки будут умирать более 200 человек, а еще тысячи, вероятно, попадут в больницу, передает The Guardian.

Борис Джонсон не намерен отказываться от своих планов. ФОТО: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Scanpix

«Премьер-министр неоднократно подчеркивал важность медленного и осторожного подхода, но на самом деле правительство ведет себя иначе, разом отменяя все регуляции — потенциально это может привести к катастрофическими последствиям», - сказал The Guardian председатель правления Британского союза врачей, доктор Чаанд Нагпаул.

Есть некоторая надежда, что дельта-вариант окажется менее смертельным и приведет к меньшему числу госпитализированных. И хотя случаев заражений и смертей в Великобритании больше, чем в мае, когда дельта-вариант стал там доминирующим штаммом, число зараженных растет быстрее чем количество смертей.

Среднесуточное количество смертей от коронавируса сейчас почти в два раза выше чем тогда, когда дельта-вариант набрал силу. Зарегистрированных случаев заражения, по сравнению с маем, в 12 раз больше. В последние дни в Великобритании регистрировалось более 30 000 случаев в сутки.

Аналогичная тенденция была замечена нидерландской рабочей группой по управлению пандемией, которая обнаружила, что большинство инфицированных составляли молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Несмотря на быстрый рост заражений, количество случаев, требующих стационарного лечения, существенно не увеличилось.