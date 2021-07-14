Ср, 14.07.2021
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Обзор ⟩ Дельта-штамм коронавируса спровоцировал новые ограничения в Европе

  • Страны, раньше других снявшие ограничения, окрасились на коронакарте в красный
  • Доминирует дельта-штамм, который особенно распространяется среди молодежи
  • Некоторые страны сделали несколько шагов назад и вновь ввели ограничения
  • На их фоне выделяется Великобритания, которая планирует открыться
Полицейские Нидерландов патрулируют улицы. ФОТО: Jeroen Jumelet/AFP/Scanpix

Некоторое страны Европы были вынуждены вновь прибегнуть к более строгим мерам, чтобы остановить коронавирус, так как быстрое распространение дельта-штамма и преждевременное снятие ограничений местами привели к взрывоподобному росту заболеваемости, пишет Postimees.

Показатели заболеваемости в Испании, в Португалии и на Кипре в красных точках европейской коронакарты достигли уровня октября прошлого года. В Голландии и Португалии после небольшой паузы вновь ввели ограничение на передвижение по ночам.

По данным New York Times, 12 июля в Европе зарегистрировали почти 113 000 новых случаев заражения Covid-19, месяц назад их насчитывалось 32 870. Больше всего случаев заражения на 100 000 жителей было на Кипре, где этот показатель составил 493. За ним следуют Великобритания (441 случай на 100 000 жителей), Португалия (240) и Испания (215), говорят данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (​ECDC) за прошлую неделю.

Полиция на улицах Порту. ФОТО: Violeta Santos Moura/Reuters/Scanpix

В понедельник исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте извинился за преждевременно снятые ограничения, когда заражаемость достигла самого высокого уровня за календарный год. Всего в течение двух недель суточная заражаемость Covid-19 увеличилась с нескольких сотен до 9000 случаев.

На прошлой неделе правительство Голландии сообщило о восстановлении ограничений, в числе прочего вновь закроют ночные клубы и запретят крупные мероприятия. Министр здравоохранения Гуго де Йонге отметил, что в быстром росте заболеваемости свою роль играет дельта-штамм. «К сожалению, это становится очевидно задним числом», - передает слова Гуго де Йонге Deutsche Welle.

В большинстве стран уже появился дельта-вариант SARS-CoV-2, который, по данным ECDC, на 60 процентов заразнее других штаммов коронавируса.

«Опираясь на научные данные, дельта-вариант заразнее, чем другие распространяющиеся штаммы. Согласно нашим расчетам, к августу он составит 90 процентов от всех распространяющихся в Европе форм SARS-CoV-2», - подчеркнула в недавнем заявлении директор ECDC Андреа Аммон. 

По данным государственных департаментов здравоохранения, дельта-штамм уже доминирует в Великобритании, Германии, Голландии, Бельгии и Португалии. Во Франции он составляет 40 процентов, а Испании — около 30.

Люди наслаждаются пляжным отдыхом в Барселоне. ФОТО: Joan Mateu/AP/Scanpix

Брюссель и ECDC призывают правительства ускорить программы вакцинации. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в субботу, что ЕС поставил достаточное количество вакцины от Covid-19, чтобы привить 70 процентов взрослого населения. По данным ECDC, 40 процентов взрослого населения ЕС еще не полностью вакцинированы.

Макрон ускоряет процесс

В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о новых требованиях по ускорению вакцинации, согласно которым к сентябрю все медики и сотрудники учреждений попечения в обязательном порядке должны быть вакцинированы. В противном случае они могут остаться без зарплаты. Требование распространяется на врачей, медсестер, офисных сотрудников, занятых в медицинской системе, и другой персонал.

Кроме того, со следующего месяца, чтобы попасть в общественное место, человек должен будет показать справку о завершенном курсе вакцинации или недавнем отрицательном тесте на коронавирус. При отсутствии справки ему не удастся попасть в магазин, бар, кино и поезд дальнего следования.

Макрон добавил, что с сентября тесты на коронавирус станут платными: это должно дать людям мотивацию идти на вакцинацию вместо того, чтобы постоянно сдавать анализы.

Ковидные паспорта действуют уже в некоторых заведениях, например, в ночных клубах, которые на минувших выходных впервые с начала пандемии открыли свои двери. Помимо клубов, требование наличия паспортов распространяется и на другие места: театры и больницы. Меры вступят в силу 21 июля и они будут распространяться на всех людей старше 12 лет, передает Би-би-си.

Кажется, что призыв Макрона имел успех, так как в понедельник ночью после речи президента Франции, транслировавшейся по телевидению, сайт бронирования номерков на вакцинацию Doctolib обрушивался несколько раз.

Обращение Эмманюэля Макрона к гражданам. ФОТО: JACQUES WITT/SIPA

«Мы регистрировали 20 000 бронирований в минуту, что является абсолютным рекордом с начала пандемии, этот ажитаж продолжался всю ночь и до сегодняшнего утра», - заявил Станислас Ниокс-Шато, который возглавляет Doctolib. Всего было забронировано 926 000 человек, из которых 65 процентов — моложе 35 лет.

Показатели заболеваемости во Франции быстро выросли, в последние дни из-за распространения дельта-варианта регистрируют более 4000 новых случаев в сутки. Минимум одну дозу получили 35,5 млн человек или чуть более половины населения страны, но на последних неделях темпы вакцинации снизились, передает France24.

План Джонсона в силе

В противоположном направлении движется Великобритания, которая планирует с 19 июля снять почти все ограничения. Премьер-министр Борис Джонсон подтвердил в начале недели, что медлить они не намерены. Это означает, что вновь открываются ночные клубы, исчезают правила социального дистанцирования, а также ношение маски больше необязательно.

Научные советники правительства предупреждают, что отказ от ограничений может спровоцировать волну, из-за которой в сутки будут умирать более 200 человек, а еще тысячи, вероятно, попадут в больницу, передает The Guardian. 

Борис Джонсон не намерен отказываться от своих планов. ФОТО: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Scanpix

«Премьер-министр неоднократно подчеркивал важность медленного и осторожного подхода, но на самом деле правительство ведет себя иначе, разом отменяя все регуляции — потенциально это может привести к катастрофическими последствиям», - сказал The Guardian председатель правления Британского союза врачей, доктор Чаанд Нагпаул.

Есть некоторая надежда, что дельта-вариант окажется менее смертельным и приведет к меньшему числу госпитализированных. И хотя случаев заражений и смертей в Великобритании больше, чем в мае, когда дельта-вариант стал там доминирующим штаммом, число зараженных растет быстрее чем количество смертей.

Среднесуточное количество смертей от коронавируса сейчас почти в два раза выше чем тогда, когда дельта-вариант набрал силу. Зарегистрированных случаев заражения, по сравнению с маем, в 12 раз больше. В последние дни в Великобритании регистрировалось более 30 000 случаев в сутки. 

Аналогичная тенденция была замечена нидерландской рабочей группой по управлению пандемией, которая обнаружила, что большинство инфицированных составляли молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Несмотря на быстрый рост заражений, количество случаев, требующих стационарного лечения, существенно не увеличилось. 

В отправленном парламенте письме рабочая группа предлагает пересмотреть систему управления пандемией. Если сейчас она по большей части сосредоточена на слежении за количеством новых случаев, то, по оценке рабочей группы, их действия могли бы быть основаны на показателях вакцинации и госпитализации. 

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