Денис Глушаков назвал причины провала сборной России на чемпионате Европы

«Выступление на Евро-2020 — это наш уровень… Мы просто показали товар лицом. Это ведь не сегодня началось, а довольно давно. Раньше в РПЛ приезжали сильные легионеры, просто топовые! Молодёжь рядом с ними росла, прогрессировала, училась у них, перенимала опыт. А сейчас все зациклились на том, что молодёжь нас вытащит. Искусственно создали им какие-то условия. С одной стороны, хорошо. Можно растить игроков, продавать, зарабатывать, делать бизнес. Но какой результат при этом наши клубы показали в еврокубках? В Лиге наций сборная себя не проявила, про чемпионат Европы я уже сказал. Просто в нашем футболе многовато искусственных вещей. Надо сесть и подумать, куда двигаться дальше. Возможно, нужно больше внимания уделять детским тренерам, поднять им зарплату. И еще — убрать коррупцию в футболе, возможно, каких-то агентов, которые только вредят. Как-то так. Наша сборная в прошлом году с Молдавией вничью сыграла в контрольном матче… Это же о чем-то говорит? Так что к такому результату на чемпионате Европы мы шли планомерно от игры к игре», — цитирует Глушакова «Спорт-экспресс».