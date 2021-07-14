Галерея ⟩ У заправки перевернулся грузовик

Присутствовавший на месте происшествия журналист Järva Teataja сообщил около 11:00, что движение на месте ДТП было нарушено, но проехать на машине все-таки можно.

По словам водителя, он как раз подъезжал к окружной дороге на скорости около 20-25 км / ч, когда заметил в зеркале заднего вида, что прицеп начал заваливаться на бок. Водитель заверил, что скорость определенно была не слишком большой и, вероятно, за этим стоит какая-то техническая ошибка.

Оперативный дежурный Пайдеского отделения полиции Хейго Эйнассоо сказал, что в Центр тревоги сообщение о ДТП у заправки на дороге Мяо-Тарбья-Эйвере-Корба поступило в 8.30. Патруль обнаружил на месте, что грузовик MAN перевернулся на окружной дороге.

«По предварительным данным, водитель грузовика потерял управление на окружной дороге. К счастью, в инциденте никто не пострадал. Это страховой случай», - уточнил Эйнассоо.