День города в Маарду: уровень заражаемости низкий, люди устали жить в страхе
- В вопросах вакцинации жители Маарду условно делятся на три категории.
- Скоро в городе появится дополнительная возможность сделать прививку.
- Организаторы Дня города рассредоточат людей и предоставят средства дезинфекции.
- После этой зимы многие маардусцы стали относиться к вирусу серьезнее.
- Показатель заражения в Маарду низкий — 25,9.
17 июля Маарду отметит День города. Организаторы обещают насыщенную программу — выступления, аттракционы, тренировку и многое другое. Скопление народа неизбежно, при этом в Маарду и Силламяэ от коронавируса вакцинировано менее 30 процентов взрослого населения. Это самые низкие показатели среди местных самоуправлений.