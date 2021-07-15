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  • День города в Маарду: уровень заражаемости низкий, люди устали жить в страхе

День города в Маарду: уровень заражаемости низкий, люди устали жить в страхе

  • В вопросах вакцинации жители Маарду условно делятся на три категории.
  • Скоро в городе появится дополнительная возможность сделать прививку.
  • Организаторы Дня города рассредоточат людей и предоставят средства дезинфекции.
  • После этой зимы многие маардусцы стали относиться к вирусу серьезнее.
  • Показатель заражения в Маарду низкий — 25,9.
Маарду отмечает День города, 2018 год. ФОТО: Maardu linnavalitsus

17 июля Маарду отметит День города. Организаторы обещают насыщенную программу — выступления, аттракционы, тренировку и многое другое. Скопление народа неизбежно, при этом в Маарду и Силламяэ от коронавируса вакцинировано менее 30 процентов взрослого населения. Это самые низкие показатели среди местных самоуправлений.

Как мы помним, прошлой весной ситуация с коронавирусом в Маарду была плачевной. Тогда Таллинн поддержал Маарду в борьбе с распространением эпидемии коронавирусной инфекции и выделил городу-спутнику 100 000 масок для бесплатной раздачи жителям, а сотрудники МуПо уделяли повышенное внимание использованию масок на автобусных маршрутах Таллинн-Маарду.

Люди ждут праздника

Не ставит ли День города под угрозу здоровье местных жителей и как дела с вакцинацией и распространением вируса обстоят в Маарду сейчас? Руководитель пресс-службы мэрии Маарду Елена Кацуба сказала Rus.Postimees, что в вопросах вакцинации жители Маарду условно делятся на три категории: треть принципиальных противников вакцинации, чуть более трети переболели не так давно и у них еще имеется иммунитет и примерно треть тех, кто уже вакцинирован или собирается сделать это в ближайшее время. «Не стоит забывать, что этой весной коронавирусом переболели очень многие жителей Маарду — у них есть антитела и естественная защита. Многие из них планируют получить вакцину по прошествии некоторого времени (месяца, двух или трех) — врачи рекомендуют получить дозу вакцины в течение шести месяцев после болезни», — сказала она. Кацуба отметила, что таким образом реальный действующий иммунитет жителей Маарду в настоящий момент значительно выше, чем следует из показателя вакцинации. По ее словам, об этом говорит и стабильно низкий уровень заражаемости в городе — по состоянию на 14 июля, в Маарду всего два активных случая COVID-19.

Кацуба отметила, что тем не менее, в долгосрочной перспективе вакцинация очень важна и город работает над тем, чтобы как можно больше жителей смогли получить вакцину.

«Вакцинацию в Маарду осуществляют семейные врачи. Горуправа в сотрудничестве с OÜ TNP Konsultatsioonid и AS Medicum с марта проводила регулярную вакцинацию жителей в помещениях Маардуского центра культуры и информации. После небольшой паузы процесс продолжится в августе. Сейчас горуправа ведет переговоры с партнерами о том, чтобы увеличить количество точек вакцинации и готова предоставить для этого помещения. В сотрудничестве с SA Viljandi Haigla и Министерством социальных дел горуправа организовала на этих выходных мобильную вакцинацию. У жителей Маарду появится возможность сделать прививку вакцинами Pfizer или Janssen в автобусе Вильяндиской больницы, который будет находиться с 10.00 до 18.00 в субботу в парке Келламяэ и в воскресенье в Мууга на парковке детского сада», — рассказала руководитель пресс-службы мэрии.

По ее словам, горуправа информирует жителей города о возможностях и преимуществах вакцинации посредством городского сайта, городской газеты, видеоновостей на TVN и страничке в Facebook. «В пользу бесконечного потока информации о пользе вакцинации, честно говоря, уже большой веры нет. К сожалению, практика показала, что переубедить противников вакцинации может лишь негативный личный опыт или опыт тяжелого протекания болезни у близких людей», — отметила она. По ее мнению, людей нужно мотивировать бонусным пакетом, и это решение должно быть принято на уровне государства.

«Празднование Дня города — это первое крупное мероприятие, которое проводится в Маарду в течение последнего года. Решение о его проведении основано на реальной ситуации в городе и постановлениях правительства об отмене строгих ограничений», — сказала Кацуба. Она констатировала, что люди устали жить в страхе и очень ждут праздника, чтобы отдохнуть душой. Руководитель пресс-службы подчеркнула, что празднование дня города будет проходить в разных локациях и в течение двух дней, что позволит рассредоточить людей. Она также заверила, что организаторы обеспечат места проведения праздника средствами дезинфекции, а ношение масок носит рекомендательный характер.

Народ вакцинируется

Жительница Маарду Анна отметила, что коронавирус отступил, единичные случаи заболевания есть, но вакцинация активно идет. «Народ вакцинируется, но многие переболели и поэтому, наверное, пойдут попозже делать прививки. Вообще мое субъективное видение: люди стали серьезно относиться к коронавирусу после второй волны, многие и маски еще носят в транспорте или магазинах, дистанцию держат, прививку делают. У меня все знакомые из Маарду привиты, а кто еще нет — собираются в ближайшее время. Никому не хочется осенью опять сидеть дома. Из моих знакомых болели многие и несколько человек — очень тяжело. Я и мои близкие привиты, кто-то давно, кто-то сейчас прививается», — сказала она.

Анна надеется, что осенью не повторится зимний сценарий. «Так надоело», — признается она.

Юлия рассказала, что ее проживающая в Маарду бабушка давно привилась, а родителям нужна только одна доза, поскольку они переболели. «Мои маардуские знакомые и знакомые родителей в основном уже либо полностью, либо частично вакцинированы, поэтому сложно судить о ситуации в городе в целом. К вирусу относятся по-разному, зачастую вакцинируются не из соображений своего здоровья, а для работы, поездок, чтобы уберечь пожилых близких», — сказала она.

Показатель заражения в городе низкий

Пресс-секретарь Департамента здоровья Кирси Пруудель сообщила Rus.Postimees, что уровень заражения в Маарду в данный момент составляет 25,9, а всей Эстонии — 40,2. «Таким образом показатель Маарду низкий, опасность маленькая», — констатировала Пруудель, отметив, что Департамент здоровья может проверить выполнение требований.

Она напомнила, что носить маску или прикрывать рот и нос рекомендуется в закрытых и многолюдных местах с плохой вентиляцией, в которых невозможно держать дистанцию с посторонними людьми, например, в общественном транспорте.

«С 28 июня в развлекательных мероприятиях в помещении могут принимать участие до 1000 человек. До 5000 человек могут принять участие в этих мероприятиях на открытом воздухе на ограниченной территории», — сказала она.

Пруудель подчеркнула, что организатор мероприятия должен обеспечить безопасность участников, а человек при появлении любых симптомов заболевания должен оставаться дома.

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