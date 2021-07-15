День города в Маарду: уровень заражаемости низкий, люди устали жить в страхе

Как мы помним, прошлой весной ситуация с коронавирусом в Маарду была плачевной. Тогда Таллинн поддержал Маарду в борьбе с распространением эпидемии коронавирусной инфекции и выделил городу-спутнику 100 000 масок для бесплатной раздачи жителям, а сотрудники МуПо уделяли повышенное внимание использованию масок на автобусных маршрутах Таллинн-Маарду.

Люди ждут праздника

Не ставит ли День города под угрозу здоровье местных жителей и как дела с вакцинацией и распространением вируса обстоят в Маарду сейчас? Руководитель пресс-службы мэрии Маарду Елена Кацуба сказала Rus.Postimees, что в вопросах вакцинации жители Маарду условно делятся на три категории: треть принципиальных противников вакцинации, чуть более трети переболели не так давно и у них еще имеется иммунитет и примерно треть тех, кто уже вакцинирован или собирается сделать это в ближайшее время. «Не стоит забывать, что этой весной коронавирусом переболели очень многие жителей Маарду — у них есть антитела и естественная защита. Многие из них планируют получить вакцину по прошествии некоторого времени (месяца, двух или трех) — врачи рекомендуют получить дозу вакцины в течение шести месяцев после болезни», — сказала она. Кацуба отметила, что таким образом реальный действующий иммунитет жителей Маарду в настоящий момент значительно выше, чем следует из показателя вакцинации. По ее словам, об этом говорит и стабильно низкий уровень заражаемости в городе — по состоянию на 14 июля, в Маарду всего два активных случая COVID-19.

Кацуба отметила, что тем не менее, в долгосрочной перспективе вакцинация очень важна и город работает над тем, чтобы как можно больше жителей смогли получить вакцину.

«Вакцинацию в Маарду осуществляют семейные врачи. Горуправа в сотрудничестве с OÜ TNP Konsultatsioonid и AS Medicum с марта проводила регулярную вакцинацию жителей в помещениях Маардуского центра культуры и информации. После небольшой паузы процесс продолжится в августе. Сейчас горуправа ведет переговоры с партнерами о том, чтобы увеличить количество точек вакцинации и готова предоставить для этого помещения. В сотрудничестве с SA Viljandi Haigla и Министерством социальных дел горуправа организовала на этих выходных мобильную вакцинацию. У жителей Маарду появится возможность сделать прививку вакцинами Pfizer или Janssen в автобусе Вильяндиской больницы, который будет находиться с 10.00 до 18.00 в субботу в парке Келламяэ и в воскресенье в Мууга на парковке детского сада», — рассказала руководитель пресс-службы мэрии.