Более 4000 звонков и 2400 сообщений: житель Эстонии предстал перед судом за преследование
В середине июня в Пайдеском суде мужчина, который ранее не наказывался в уголовном порядке, был признан виновным в преследовании.
В середине июня в Пайдеском суде мужчина, который ранее не наказывался в уголовном порядке, был признан виновным в преследовании.
Согласно обвинению, мужчина неоднократно, последовательно и в течение длительного времени пытался связаться с потерпевшей стороной против ее воли. С июня прошлого года по конец января этого года он звонил на мобильный телефон другого человека более 4000 раз, используя для этого разные номера телефонов. За указанный период он также отправил жертве более 2400 СМС-сообщений непристойного, угрожающего и оскорбительного характера, пишет Järva Teataja.
Обвиняемый определял местонахождение жертвы по мобильному телефону и в конце прошлого года преследовал ее на машине.
Жертва внесла в черный список его телефонные номера и заявила, что не хочет с ним общаться.
Обвиняемый был приговорен за преследование к четырем месяцам тюрьмы: условно, с испытательным сроком в один год. Также он должен будет оплатить расходы на производство в размере 964,80 евро.