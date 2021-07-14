Эстонский гребец занял шестое место на молодежном чемпионате мира
В чешском Рачице завершился чемпионат мира по академической гребле среди спортсменов до 23 лет, пишет Rus.ERR.
В чешском Рачице завершился чемпионат мира по академической гребле среди спортсменов до 23 лет, пишет Rus.ERR.
Лучшим среди представителей Эстонии на этом первенстве оказался Элар Лоот из Тарту. Он занял шестое место среди гребцов-одиночек.
Золотую медаль в этом виде программы завоевал Антониос Папаконстантину из Греции. Серебро досталось итальянцу Нильсу Торре, бронза - представителю Болгарии Лазару Пеневу.