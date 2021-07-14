Ср, 14.07.2021
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Жители Нарвы на четыре дня останутся без горячей воды

Кран. Иллюстративное фото. ФОТО: Margus Ansu

С 19 по 22 июля в Нарве не будет горячей воды в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассах, пишет Rus.ERR.

Об этом сообщило предприятие Narva Soojusvõrk - поставщик теплоэнергии в Нарве.

Постепенное снижение температуры горячей воды начнется в воскресенье, 18 июля с 22:00. Подачу горячей воды после ремонта теплотрасс возобновят в пятницу, 23 июля с 8:00.

Компания приносит свои извинения за доставленные неудобства.

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