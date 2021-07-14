На свиноферме в Харьюмаа обнаружена вспышка АЧС

"В ходе пассивного мониторинга в OÜ Pihlaka был выявлен положительный тест. Все свиньи, содержащиеся на ферме, будут уничтожены, так как от болезни нет лекарства", - сказала заместитель генерального директора департамента Хеле-Май Саммель.

На ферме содержится около 2000 свиней. За убитых свиней можно будет получить компенсацию. Департамент организует полную очистку и дезинфекцию помещений фермы, после чего через определенный период времени можно повторно заселить свиней.

Также на ферму наложены ограничения: свиней нельзя ввозить или вывозить с фермы, а передвижение людей и транспорта ограничено до ликвидации вспышки.

Первое уведомление о смертности свиней на ферме пришло во вторник.

Африканская чума свиней была впервые обнаружена у домашних свиней в Эстонии в 2015 году. Вирус распространялся с 2015 по 2017 год. Он затронул 27 ферм, в которых более 40 000 домашних свиней погибли или были уничтожены. В общей сложности Эстония потратила 10 миллионов евро на контроль над АЧС за пять лет.