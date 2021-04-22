Картина дня: третья волна, проблемный спортклуб и предложение Ансипа
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 июля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 июля.
В 13 часов состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, руководитель рабочей группы по организации вакцинации Марек Сеэр и руководитель научного совета при правительстве Ирья Лутсар. Читать далее...
Туроператор Novatours много лет судился с двумя бывшими сотрудниками. Недавно эстонский суд должен был решить, может ли работник получить выходное пособие, если ранее он украл у работодателя полмиллиона евро. Читать далее...
На этой и следующей неделях в Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, в Таллинне и Тарту появятся различные возможности получить прививку от COVID-19 без предварительной записи. Нужно просто прийти. Читать далее...
К лету этого года сеть фитнес-клубов People Fitness навсегда закрыла свои спортзалы во всех странах Балтии. Эстонские клиенты жалуются, что уже два месяца ждут возврата уплаченных за абонементы средств. Читать далее...
Наличие двух прививок от коронавируса не освобождает пациентов от экспресс-теста при прохождении определенных процедур в Ида-Вируской центральной больнице. Читать далее...
Коробка с лекарствами, хранящаяся при неправильной температуре, в том числе, упаковка вакцины внешне ничем не отличается от безопасной продукции. Их не может отличить даже эксперт. Поэтому в мире лекарств действуют строгие правила. Каждое предприятие, которое приобретает, хранит и передает какое-то количество лекарств, должно по закону иметь лицензию на оптовую продажу. Если у учреждения имеется несколько мест работы, лицензию нужно получить для каждого из них. Читать далее...
Председатель EKRE Мартин Хельме не поддержал предложение депутата Европарламента и бывшего вице-президента Европейской комиссии Андруса Ансипа пускать в общественные места только вакцинированных, сочтя его слишком авторитарным. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5001 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 56, то есть 1,1% от общего количества тестов. Читать далее...
Интенсивность заболеваемости по всей Эстонии поднялась по матрице Европейского центра профилактики и контроля заболеваний до среднего уровня. Число случаев вновь начало увеличиваться, к концу июля мы можем получить более 100 заболевших в день. Заболеваемость растет, прежде всего, за счет дельта-штамма. Читать далее...
По темпам вакцинации в Европе Эстония опустилась из числа лучших в число худших, и это требует изменения отношения, ограничений для тех, кто не вакцинирован, и замену не справившихся чиновников, сказал депутат Европарламента и бывший вице-президент Европейской комиссии Андрус Ансип.
Литва обеспокоена ростом нелегальной миграции через Беларусь. С начала года задержано более 1600 выходцев с Ближнего Востока и Африки, незаконно проникших в страну. Готова ли Эстония проявить солидарность в решении проблемы нахлынувших в Балтию мигрантов? На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире представитель парламентской комиссии по иностранным делам Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия). Смотрите интервью в повторе!