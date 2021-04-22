Картина дня: третья волна, проблемный спортклуб и предложение Ансипа

Департамент здоровья объявил о начале третьей волны: у жителей Эстонии есть два пути

В 13 часов состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, руководитель рабочей группы по организации вакцинации Марек Сеэр и руководитель научного совета при правительстве Ирья Лутсар. Читать далее...

Странный трудовой спор: должен ли работник, укравший у фирмы полмиллиона евро, получить компенсацию?

Туроператор Novatours много лет судился с двумя бывшими сотрудниками. Недавно эстонский суд должен был решить, может ли работник получить выходное пособие, если ранее он украл у работодателя полмиллиона евро. Читать далее...

Нужно просто прийти: из-за угрозы третьей волны в Эстонии увеличивают возможности экспресс-вакцинации

На этой и следующей неделях в Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, в Таллинне и Тарту появятся различные возможности получить прививку от COVID-19 без предварительной записи. Нужно просто прийти. Читать далее...

Закрытие People Fitness в Таллинне: люди ждут свои деньги уже два месяца

К лету этого года сеть фитнес-клубов People Fitness навсегда закрыла свои спортзалы во всех странах Балтии. Эстонские клиенты жалуются, что уже два месяца ждут возврата уплаченных за абонементы средств. Читать далее...

Сбитый с толку пациент: почему больница требует от привитых сдачи анализа на COVID-19?

Наличие двух прививок от коронавируса не освобождает пациентов от экспресс-теста при прохождении определенных процедур в Ида-Вируской центральной больнице. Читать далее...

Государство плюет на законы

Коробка с лекарствами, хранящаяся при неправильной температуре, в том числе, упаковка вакцины внешне ничем не отличается от безопасной продукции. Их не может отличить даже эксперт. Поэтому в мире лекарств действуют строгие правила. Каждое предприятие, которое приобретает, хранит и передает какое-то количество лекарств, должно по закону иметь лицензию на оптовую продажу. Если у учреждения имеется несколько мест работы, лицензию нужно получить для каждого из них. Читать далее...

Хельме: в Ансипе проснулись инстинкты советской эпохи

Председатель EKRE Мартин Хельме не поддержал предложение депутата Европарламента и бывшего вице-президента Европейской комиссии Андруса Ансипа пускать в общественные места только вакцинированных, сочтя его слишком авторитарным. Читать далее...

В Эстонии прибавилось 56 зараженных, умер один человек

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5001 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 56, то есть 1,1% от общего количества тестов. Читать далее...

Заболеваемость в Эстонии явно растет

Интенсивность заболеваемости по всей Эстонии поднялась по матрице Европейского центра профилактики и контроля заболеваний до среднего уровня. Число случаев вновь начало увеличиваться, к концу июля мы можем получить более 100 заболевших в день. Заболеваемость растет, прежде всего, за счет дельта-штамма. Читать далее...

Ансип: посещать общественные места должны только вакцинированные

По темпам вакцинации в Европе Эстония опустилась из числа лучших в число худших, и это требует изменения отношения, ограничений для тех, кто не вакцинирован, и замену не справившихся чиновников, сказал депутат Европарламента и бывший вице-президент Европейской комиссии Андрус Ансип.

Студия Postimees: придется ли Эстонии принять мигрантов раздора?