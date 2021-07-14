Ср, 14.07.2021
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Полиция ищет очевидцев: трое напали на молодого человека

Nädalavahetusel toimunud Beach Grind festival meelitas mõlemal päeval kohale pea 5000 külastajat. ФОТО: Rauno Liivand

Полиция просит помощи, чтобы установить личности участников нападения в прибрежном парке Пярну.

В субботу, 10 июля, в 21.30 трое человек в прибрежном пярнуском парке на мероприятии Beach Grind напали на 20-летнего молодого человека. Нападение произошло около сцены (по правую сторону), конфликт помогли урегулировать охранники. В нападении также пострадала и 19-летняя девушка.

Полиция задержала одного человека, который совершил нападение.

Если кто-то стал свидетелем этого нападения или у него есть видео и фотографии, которые могут помочь установить участников нападения, полиция просит сообщить об этом по номеру 444 6665 или по электронной почте viktoria.virots@politsei.ee .

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