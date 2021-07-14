Полиция ищет очевидцев: трое напали на молодого человека
Полиция просит помощи, чтобы установить личности участников нападения в прибрежном парке Пярну.
Полиция просит помощи, чтобы установить личности участников нападения в прибрежном парке Пярну.
В субботу, 10 июля, в 21.30 трое человек в прибрежном пярнуском парке на мероприятии Beach Grind напали на 20-летнего молодого человека. Нападение произошло около сцены (по правую сторону), конфликт помогли урегулировать охранники. В нападении также пострадала и 19-летняя девушка.
Полиция задержала одного человека, который совершил нападение.
Если кто-то стал свидетелем этого нападения или у него есть видео и фотографии, которые могут помочь установить участников нападения, полиция просит сообщить об этом по номеру 444 6665 или по электронной почте viktoria.virots@politsei.ee .