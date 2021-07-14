Кирилл Клаус: EKRE влепила русскоязычным очередную пощечину

«Интересно, с какого времени Российская Федерация является членом Евросоюза, а русский язык – официальным языком ЕС? Или это инициатива нашего правительства по игнорированию Закона о языке?» – написал у себя в Facebook один из лидеров EKRE Пыллуаас, узнав, что справка о вакцинации переведена на русский.

Да какая разница, является русский официальным языком Евросоюза или нет?! Сколько можно относиться к нам и к нашему языку как к чему-то второсортному? Неужели EKRE так сложно свыкнуться с мыслью, что мы – полноценные жители Эстонии, что это наш общий дом и что нас здесь как минимум треть. И что мы имеем право получать важную для себя информацию на своем родном языке. Да и что в этом плохого?

EKRE не нравятся русскоязычные, русский язык и Россия, не нравятся иностранные студенты и беженцы, не нравятся нерожавшие женщины и журналисты, которые позволяют себе критиковать эту партию. Не нравятся судьи, принимающие «неправильные» с точки зрения этой партии решения. Не нравятся гинекологи за то, что они делают аборты. Не нравятся люди другой сексуальной ориентации. Кстати, интересно было бы узнать: EKRE, которая так любит говорить о морали и традиционных семейных ценностях, в итоге исключила из своих рядов зоофила, годами насиловавшего лошадей на крупнейшей конюшне Эстонии?

Многих пугает рост популярности EKRE среди русскоязычных. Меня – нет. Пройдет еще немного времени, и люди отвернутся от этого сборища горлопанов. Это удел всех популистов. Собственно, уже отворачиваются: на это указывает снижающийся рейтинг партии среди русскоязычных. А если те, кто пока еще симпатизирует EKRE, на сайте Рийгикогу посмотрят записи или почитают стенограммы заседаний, на которых представители этой партии высказываются по русским вопросам, ее рейтинг среди неэстонцев вообще опустится до нуля. К сожалению, до широкой общественности большинство этих русофобских выступлений не доходит, и поэтому многие русскоязычные, особенно не владеющие эстонским языком, искренне думают, что EKRE на самом деле относится к нам вполне неплохо.

К примеру, все желающие могут ознакомиться с прошедшим 6 июня обсуждением инициативы о смягчении требований Закона о гражданстве, в результате чего гражданами смогли бы стать полторы тысячи родившихся в Эстонии детей в возрасте до 18 лет, родители которых являются гражданами России. Сейчас у этих ребят такого права нет. И что же заявили депутаты из EKRE, активно заигрывающие перед выборами с русскоязычными, в том числе в Ида-Вирумаа, в надежде на наши голоса?