Кирилл Клаус: EKRE влепила русскоязычным очередную пощечину
EKRE влепила русскоязычным очередную звонкую пощечину. И мы снова подставим вторую щеку? На этот раз кандидат от партии на пост президента Хенн Пыллуаас высказался против того, чтобы цифровая справка Европейского союза о вакцинации была и на русском языке. Это тот самый Пыллуаас, который требует от России вернуть Эстонии Печоры и Занаровье, призвал лишать гражданства всех «нелояльных» натурализованных граждан и выслать из страны живущих здесь граждан РФ, пишет председатель русскоязычного объединения Социал-демократической партии Кирилл Клаус.