Эстонский грузовик попал в Германии в тяжелое ДТП

По данным Lõuna-Eesti Postimees, в ДТП попал грузовик выруского предприятия AS EKSO - компания, основанная на частном капитале, которая в основном занимается двумя сферами: покупка и продажа транспортной, строительной и сельскохозяйственной техники, а также предоставление услуг международных автомобильных перевозок.

Как сообщает Северогерманское телерадиовещание (NDR), ДТП произошло в субботу вечером в предусмотренном для водителей грузовиком месте отдыха, когда грузовик съехал с дороги. По данным местной полиции, грузовик наехал на камень и перевернулся. Часть груза вылетела и разлетелась по дороге.

Водитель грузовика пострадал. Также первая помощь понадобилась двум находившимся на месте происшествия детям.