Эстонский грузовик попал в Германии в тяжелое ДТП
В субботу вечером возле города Лерте в Германии произошло ДТП, когда перевозивший деревянные балки грузовик врезался в гараж, мусорные баки и три автомобиля.
В субботу вечером возле города Лерте в Германии произошло ДТП, когда перевозивший деревянные балки грузовик врезался в гараж, мусорные баки и три автомобиля.
По данным Lõuna-Eesti Postimees, в ДТП попал грузовик выруского предприятия AS EKSO - компания, основанная на частном капитале, которая в основном занимается двумя сферами: покупка и продажа транспортной, строительной и сельскохозяйственной техники, а также предоставление услуг международных автомобильных перевозок.
Как сообщает Северогерманское телерадиовещание (NDR), ДТП произошло в субботу вечером в предусмотренном для водителей грузовиком месте отдыха, когда грузовик съехал с дороги. По данным местной полиции, грузовик наехал на камень и перевернулся. Часть груза вылетела и разлетелась по дороге.
Водитель грузовика пострадал. Также первая помощь понадобилась двум находившимся на месте происшествия детям.
Начальник транспортного отдела AS EKSO Олави Мытс сказал Lõuna-Eesti Postimees, что в полицию Германии был сделан запрос, принадлежит ли этот грузовик EKSO, кто был водителем и есть ли связь с EKSO AS.