Накануне массовых рейдов Александр Лукашенко пожаловался Владимиру Путину на некие организации, которые под видом демократии насаждают террор в Беларуси. ФОТО: Reuters

Белорусские силовики начали серию обысков у правозащитников и в благотворительных организациях. Утром в среду обыски прошли в правозащитной организации «Весна», глава Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак написал в «Фейсбуке», что силовики ломают двери к ним в офис. У правозащитника и координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды также прошел обыск.

По словам представителей «Весны», силовики совершили налет на ее офисы в Минске и ворвались в дома как минимум пяти членов по всей стране. Несколько активистов были задержаны. Также сообщается, что пропала связь с Алесем Беляцким, лидером «Весны».

«Весна» была основана в 1996 году для помощи семьям политзаключенных.

В последнее время группа занимается помощью арестованным во время массовых протестов против президента Александра Лукашенко в прошлом году.

массовые протесты ФОТО: EPA

В Гродно силовики ворвались в дом Виктора Сазонова и забрали его. В «Весне» говорят, что его местонахождение неизвестно.

В отношении «Весны» в марте 2021 года было возбуждено уголовное дело по статье 342 УК Беларуси (организация и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Связаны ли проходящие обыски с этим делом, неизвестно.

В Орше, городе недалеко от границы с Россией, представители полиции куда-то увезли редактора регионального сайта orsha.eu и активиста Игоря Казмерчака, сообщает агентство Франс-пресс.

Газета «Наша Ніва» сообщила, что полиция пыталась обыскать офисы другой правозащитной группы, Белорусский Хельсинкский Комитет, ее глава писал в «Фейсбуке», что в офисе пытаются выломать двери.

В прошлом году ФОТО: Getty Images

Сообщается также о визитах силовиков в благотворительный проект «Имена». Основатель «Имен» Катерина Синюк написала, что в офис пришли какие-то люди, скорее всего, силовики.

Издание «Зеркало» сообщает, что список тех, кем заинтересовались силовики, стал стремительно увеличиваться. В настоящий момент известно, что как минимум у 13 активистов и в десятке общественных организаций прошли или еще идут обыски. Несколько человек задержаны.

Массовые рейды проходят на следующий день после визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Россию, где он встречался с российским президентом Владимиром Путиным.

Путин и Лукашенко ФОТО: Reuters

Два президента обсудили финансовую помощь Беларуси и погашение уже имеющихся кредитных обязательств. Александр Лукашенко пообещал Владимиру Путину, что Минск будет выплачивать кредит, «чего бы это ни стоило».

Путин назвал Беларусь «надежным и стабильным партнером» и отметил, что республика обслуживает все свои кредиты, несмотря на пандемию коронавируса и западные санкции.

На встрече Лукашенко пожаловался, что Беларусь имеет дело с «неправительственными организациями и так называемыми западными СМИ, которые представляли нам демократию, но на самом деле они насаждали не демократию, а террор».

На прошлой неделе власти Беларуси запретили доступ к одному из старейших новостных медиа страны, сайту издания «Наша Ніва» и провели обыски в офисах нескольких региональных газет.

Рейды произошли на следующий день после того, как один из главных противников Лукашенко - экс-претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико - был приговорен к 14 годам лишения свободы.

Массовые акции протеста против избрания Александра Лукашенко на шестой президентский срок прошли в Беларуси в прошлом году. Митинги и само голосование вызвало критику Запада, лидеры которого не признали результатов президентских выборов, заявив, что голосование не было свободным или справедливым.