Ср, 14.07.2021
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Сегодня цена на электроэнергию побила рекорд

Электричество. ФОТО: Margus Ansu / Postimees

Средняя дневная цена на электроэнергию в ценовой зоне Эстонии сегодня составляет 108,47 евро, что является рекордной ценой в истории.

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По данным биржи электроэнергии Nord Pool, сегодня средний мегаватт-час электроэнергии стоит 108,47 евро. Раньше таких цен за электроэнергию не было. Так же дорого стоит электричество в Финляндии, Латвии и Литве.

«Сегодняшняя средняя цена, как известно, является самой высокой за всю историю», - подтвердил Айн Кёстер, пресс-секретарь Elering. Он добавил, что они не комментируют текущие цены, потому что они не отслеживают и не анализируют почасовые цены каждый день.

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