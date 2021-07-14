Сегодня цена на электроэнергию побила рекорд

По данным биржи электроэнергии Nord Pool, сегодня средний мегаватт-час электроэнергии стоит 108,47 евро. Раньше таких цен за электроэнергию не было. Так же дорого стоит электричество в Финляндии, Латвии и Литве.

«Сегодняшняя средняя цена, как известно, является самой высокой за всю историю», - подтвердил Айн Кёстер, пресс-секретарь Elering. Он добавил, что они не комментируют текущие цены, потому что они не отслеживают и не анализируют почасовые цены каждый день.