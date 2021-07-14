Сегодня цена на электроэнергию побила рекорд
Средняя дневная цена на электроэнергию в ценовой зоне Эстонии сегодня составляет 108,47 евро, что является рекордной ценой в истории.
Средняя дневная цена на электроэнергию в ценовой зоне Эстонии сегодня составляет 108,47 евро, что является рекордной ценой в истории.
По данным биржи электроэнергии Nord Pool, сегодня средний мегаватт-час электроэнергии стоит 108,47 евро. Раньше таких цен за электроэнергию не было. Так же дорого стоит электричество в Финляндии, Латвии и Литве.