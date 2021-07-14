Видео ⟩ Попытка скрыться от полиции закончилась для мотоциклиста падением

Водитель решил его проигнорировать и удрать от стражей порядка. Однако из-за ранее употребленного алкоголя, отсутствия водительских прав и рискованных маневров он потерял управление своим транспортным средством и оказался на асфальте, сообщает Центр мониторинга за дорожным движением. Если видео не открывается, смотрите его здесь.

Сегодня 33-летний мужчина объяснялся уже в Харьюском уездном суде. По словам водителя, он не игнорировал знак полицейских остановится, а лишь искал на узкой улице подходящее для остановки место, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения.