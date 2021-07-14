Ср, 14.07.2021
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Не хороните его раньше времени: ваш газон не умер!

Частично высохший газон. ФОТО: Shutterstock

В жаркую погоду трава легко буреет. В этом нет ничего страшного, это ваш газон просто экономит воду, пишет Kodustiil со ссылкой на bhg.com.

Коричневый цвет не означает, что трава уже мертва или близка к этому. «На самом деле газон намного выносливее, чем мы думаем, — говорит агроном и ландшафтный архитектор Боб Манн. — Большинство видов газонной травы хорошо приспособлены к засушливым условиям. Это ее эволюционное видовое преимущество».

Побуревшая трава, конечно, не оживет, но когда температура и влажность снова становятся более благоприятными, корни выходят из состояния покоя и вырастает новая трава. 

Манн рекомендует позволить природе делать свое дело и не волноваться. Однако, если в течение четырех недель не выпало ни капли дождя, можно все-таки полить газон слоем воды толщиной чуть более 50 мм.

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