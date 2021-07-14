Не хороните его раньше времени: ваш газон не умер!

Коричневый цвет не означает, что трава уже мертва или близка к этому. «На самом деле газон намного выносливее, чем мы думаем, — говорит агроном и ландшафтный архитектор Боб Манн. — Большинство видов газонной травы хорошо приспособлены к засушливым условиям. Это ее эволюционное видовое преимущество».